「神秘信託基金」王永慶過世5年後才成立　王文洋台北地檢署提告：侵占遺產

▲王文洋日前以「侵占遺產」名義委託律師向台北地檢署提告。（圖／資料照）

記者張靖榕／綜合報導

2008年過世的台塑集團創辦人王永慶生前將錢移轉5個海外信託基金，最近卻被發現持有台塑四寶股票、資產價值估4億美元（約新台幣125億元）的海景私人信託公司，竟然是在王永慶身後5年才註冊移轉成立的。一向強調「不為爭產，只為真相」的宏仁集團總裁王文洋日前以「侵占遺產」名義向台北地檢署提告。

王永慶於2008年10月過世後遺產糾紛不斷，王永慶長子、宏仁集團總裁王文洋每每談起海外遺產官司，都會強調自己是想「清查父親海外遺產，我要的是真相，不是爭產！」

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根據《自由時報》報導，他透過國際調查記者同盟（ICIJ）2018年公布的「天堂文件」交叉比對後發現，家族原本透過境外4個百慕達信託基金、1個美國信託基金持有資產估達2560億元，但在2013年，竟然又冒出一個新的信託基金「海景」（Ocean View Private Trust Company），還把王永慶生前成立的「誠威」與「穩昇」2家公司持有的台塑四寶股票和現金轉移到海景。

由於「海景」管理人同為台塑老臣洪文雄、台塑集團總裁王文淵等人，因此王文洋質疑父親的海外遺產味精所有繼承人同意，就被擅自移轉，目前已經委託律師向台北地檢署提告。

王文洋2018年即表示，為了證明「不為爭產」的初衷，他已告訴律師，之後繼承來的相關遺產，扣除掉訴訟、律師費後，會全數捐出做公益。