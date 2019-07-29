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王文淵建言：綠電很貴、政府要好好思考兩岸問題

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▲▼台塑企業尾牙,總裁王文淵。（圖／記者季相儒攝）

▲台塑集團總裁王文淵。（圖／記者季相儒攝、資料照）

記者吳靜君／台北報導

工總今（29）日發布「2019工總白皮書」，工總理事長、台塑集團總裁王文淵提到能源，王文淵今日表示，政府大力推動綠能，卻是很昂貴的。

王文淵說綠能發電主要靠兩種方式，一種就是靠風力發電、另一種是靠太陽能發電，但是這兩種方式建置成本昂貴，且後續也要保養，太陽能的發電量也很微量。

請繼續往下閱讀...

台灣的電力可分三種電力，一種是綠能，其次就是基載，應該是燃煤式基載，台灣沒有生產天然氣，所以遇到颱風原料就不能夠靠港，需建置接收槽，有其危險度；最後就是核能發電，本身就是一個基載，所以很多先進國家用天然氣當作核能發電的電力調整。

過去有發生三大核能的事件，包含美國的三哩島核電廠、烏克蘭的車諾比事件，以及近期的日本福島電廠事件，其實這三件事情是「不應該發生」，核能應該是安全的。且對岸也有許多核電廠，一旦發生問題，台灣也很難逃掉。

所以在工總的白皮書中也提到，雖然「以核養綠」的公投通過，但政府仍依然拍板核電不延役，核四不重啟，雖然政府信誓旦旦，保證「2025年維持備用容量率15%、備轉容量率10%」，然而產業界對於電力穩定供應仍感到憂心。

尤其中美貿易戰爭端擴大，台商想要回流，未來電力需求勢必隨之增加，因此政府應根據用電需求與及綠電建設進度，來維持供電的穩定，及排碳量的目標調整各種能源的配比，確保北部區域供電穩定，消除產業對電力供應的疑慮。

針對兩岸，王文淵則提到，台灣對貿易相當依賴，大陸對台灣來說非常重要，美國對台灣也是相當重要，這兩隻大象吵架，我們也會被踩到，政府、將來新的總統出來都要好好思考這個問題。

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關鍵字：工總,工商團體,理事長,台塑,王文淵,建言,綠電,兩岸,風力,太陽能

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