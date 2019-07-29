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三大利多支撐　中國A股後市仍看好

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▲▼ 股市示意圖 。（圖／路透）

陸股近期呈現盤整向上走勢。（圖／路透）

記者周康玉／台北報導

隨著美中貿易重啟談判，中國股市近期呈現盤整向上走勢。法人表示，因政策面、評價面和企業獲利等三大利多，中國A股下半年行情並不看淡，建議投資人可趁回檔修正時分批布局。

柏瑞中國A股量化精選基金經理人方定宇表示，中美貿易戰暫緩加稅，但因外在需求減弱、投資動能衰退，市場仍預期中國下半年經濟仍將走軟。此外，中美貿易磋商的不確定性猶存，使得中國A股近期走勢較為溫吞。

請繼續往下閱讀...

隨著美國聯準會暗示將會降息，市場預期，為預防貿易戰重啟可能對經濟造成的負面衝擊，中國人民銀行今、明兩年將分別降準2.0%及1.0%，另外也將於今年同步降息兩碼，採取更為寬鬆的貨幣政策，持續推動擴大基礎建設的投資政策，支撐內需市場。

統一大龍騰中國基金經理人陳朝政表示，對於A股下半年行情可以抱持審慎樂觀心態，預期大盤表現是第3季緩步持穩，第3季較有表現空間。

陳朝政表示，投資方向上，中美關係有所轉圜，利於短期A股走勢，但長期而言，雙方在政府補貼、智財權、涉及國安技術等議題依然存在歧見，未來對峙是否再次升溫仍需觀察。

陳朝政表示，布局主軸以趨避貿易戰干擾，產業能見度高、政策支持行業為主，看好今年中國5G發放牌照的布建商機、受惠於內需穩定增長的醫藥生物行業，以及受惠於豬價處於上行周期的生豬養殖行業。

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關鍵字：陸股,A股,中美貿易

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