小老闆也能貸！　一銀線上申貸小微企業貸款　最快1天取得資金

▲一銀推「微企e時貸」線上申貸，小老闆們有資金需求，也可以平台完成線上貸款申請，申請流程只要3分鐘。（圖／一銀提供）

記者吳靜君／台北報導

行政院要求，各大公股行庫應該要積極推動資資本額3,000萬元以下的中小企業放款，各公股銀開始積極推動中小企業、微型企業融資。一銀7月推出的「微企e時貸」線上申貸之後，更要擴大服務範圍，今（29）日表示，除了公司組織外，獨資合夥也可以申請貸款，預期將滿足青年小老闆們的資金需求。

且為了扶植新創與青創企業，並沒有申貸企業成立年限門檻，行庫融資額度50萬元以下，且取得信保九成五，申貸的程序更為簡便快速。

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第一銀行指出，「微企e時貸」沒有營業時間限制，且有別於其他銀行須到府提供行動裝置才能試算額度，企業主打拼事業之餘，24小時皆可透過「微企e時貸」平台完成線上貸款申請，流程簡便僅須3分鐘，因融合取得專利之企業戶金流網絡建構系統於AI徵審模型中，只要客戶文件齊備並完成開戶作業，最快一天即可撥貸，使更多有資金需求的小微企業可以快速取得創業及營運周轉資金。

「微企e時貸」進件客戶前3個月優惠利率最低只要1.68%，且可搭配中小信保基金之「中小企業千億融資保證專案」，行庫融資額度50萬元以下者，若取得信保成數九成五，申貸程序更加簡便快速，資金需求若高於線上試算額度，也可選擇「申請更高額度」，由專人服務洽談。

第一銀行董事長廖燦昌上任以來，已親自領軍於北、中、南召開分區經理座談，強調一銀業務聚焦於小微企業、都更危老、社會住宅及5+2新創產業等融資業務，為的就是要做公股行庫表率，肩負起企業社會責任，近期更推出「小微企業優惠融資專案」，只要公司行號設立登記日未滿5年、僱用員工人數於20人以下、資本額500萬元以下或年營收1,000萬元以下等，符合上述任一條件者皆可申貸。