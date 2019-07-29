擴大戰略夥伴關係　博錸生技私募引進日本電化

▲博錸生技。（圖／翻攝博錸官網）

記者姚惠茹／台北報導

博錸生技（6572）今（29）日宣布，透過私募引進總部位於東京的電化集團（DENKA Co., Ltd.），擴大雙方的戰略合作夥伴關係，電化集團將投資博錸以作為營運及產品開發使用，包含之前的投資，電化透過收購新發行的股票，總計在博錸規劃的股權結構將佔有33.4％。

電化集團代表提到，透過合作將提升雙方在分子診斷市場的地位，並為電化提供拓展新市場的機會，因為博錸獨特的多重分析方法與電化在傳染病和免疫學領域的專業知識相結合，將可提供市場更創新的診斷產品。

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博錸董事長兼首席執行官曹博士表示，這次雙方的合作將成為博錸營運的重要里程碑，通過將高度複雜的分子信息置於疾病管理的焦點，將改變病患的醫療服務，並在與電化協議的架構，使博錸能夠專注於研究和商業焦點。

曹博士指出，博錸的IntelliPlexTM平台和影像晶元磁片（πCode MicroDiscs）使開發高複雜度分析試劑，幾乎任何探針都可以與πCode MicroDiscs連結，包括DNA、RNA、抗原、抗體、蛋白質或化合物。

曹博士說明，這是目前最大的多工平台技術，其產品應用包括伴同式檢驗、疾病的早期檢測和篩選、產前診斷以及各種其他高複雜性檢驗，並通過提供患者更全面的生物標記資訊，實現個人化的醫療解決方案，從而提高治療成效。

電化集團對博錸的直接投資已獲得博錸股東的批准，並適用台灣證券交易法，以及其他慣例成交條件，交易預計將於2019年9月完成。