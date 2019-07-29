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工總憂缺電　經部：未來五年備用容量率15%以上供電無虞

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▲中美貿易戰延燒，經濟部長沈榮津近期將邀請產業公協會，自八月起親自下鄉召開十場產業座談會，以瞭解產業面臨挑戰及可能影響。（圖／記者屠惠剛攝）

▲中美貿易戰延燒，經濟部長沈榮津近期將邀請產業公協會，自八月起親自下鄉召開十場產業座談會，以瞭解產業面臨挑戰及可能影響。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

全國工業總會今（29）日發表2019白皮書，會中提出對於缺電的憂慮，經濟部回應表示，依據「減煤、增氣、展綠、非核」的能源轉型方向，全力推動再生能源及燃氣電源，預估自今年起至114年的備用容量率皆可維持15%以上，可確保台商回台投資用電無虞，增加投資信心。

全國工業總會理事長王文淵、監事會召集人潘俊榮、副理事長苗豐強、林明儒、詹正田等，今天上午一同出席「2019年工總白皮書」發表記者會，白皮書彙整提出「產業發展」等9大單元，共97個議題、211項建言，要求政府正視台灣面臨五缺六失的困境。

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針對中美貿易戰的影響，經濟部表示，部長沈榮津近期將邀請產業公協會，自八月起親自下鄉召開十場產業座談會，以瞭解產業面臨挑戰及可能影響，因應產業需求提供必要支援。

外界關切之五缺議題，經濟部指出，國內供電情況經過近三年來的努力已經大幅改善，近期備轉容量率即便是在夏月尖峰用電時段，幾乎天天都達到綠燈10％，明確顯示供電情形已獲改善。

未來長期規劃部分，政府單位將滾動檢討國內用電需求成長情形，並依據政府「減煤、增氣、展綠、非核」的能源轉型方向，全力推動再生能源及燃氣電源，預估108至114年備用容量率皆可維持15%以上，可確保台商回台投資用電無虞，增加投資信心。

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關鍵字：全國工業總會,白皮書,王文淵,經濟部,五缺,沈榮津

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