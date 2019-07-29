監視器疑為陸貨　合庫請廠商簽保證並送檢測

▲合庫分行（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

有媒體指稱，合庫使用的監視器疑似是中國大陸製改標，並具人臉辨識功能，恐怕會有資安上的漏洞。有合庫今(29)日表示，已經請樹樺簽具保證書且送至公證單位檢測，符合採購條件才會驗收，而合庫的採購條件便已經明定，不能為大陸品牌、不能有木馬程式及後門程式。

有媒體報導，合作金庫採購張分行監視器，由樹樺電子公司得標，卻使用具有人臉辨識功能的大華商標撕掉，換成「REAL VISION」，疑似大陸品牌改標恐起資安的疑慮。

請繼續往下閱讀...

合庫表示，鑑於近年來銀行搶案頻傳，為加強行舍安全因而增加裝設分行門口監視器，採購程序皆依公開招標方式進行，採購條件中敘明不得採用大陸品牌、不得有木馬程式及不得有後門程式。針對報導，樹樺向合庫說明，這次採購的監視器僅有錄影功能，不具人臉辨識功能，且每一分行的監視器為獨立作業，並無聯網功能也沒有相互串連或連線到主機，故無資料被傳送到中國大陸的疑慮。

為確保採購監視器無資安疑慮，合庫也要求樹樺須簽具保證書，並送公證單位檢測，如:經濟部頒發物聯網資安標章合格產品證明書的廠商，確認產品無任何資安疑慮、產品規格符合招標內容才會予以驗收。合庫強調，依據行政院規定不能採購華為、海康及大華的產品，合庫一切皆依政府規定辦理。