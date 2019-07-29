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監視器疑為陸貨　合庫請廠商簽保證並送檢測

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合庫

▲合庫分行（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

有媒體指稱，合庫使用的監視器疑似是中國大陸製改標，並具人臉辨識功能，恐怕會有資安上的漏洞。有合庫今(29)日表示，已經請樹樺簽具保證書且送至公證單位檢測，符合採購條件才會驗收，而合庫的採購條件便已經明定，不能為大陸品牌、不能有木馬程式及後門程式。

有媒體報導，合作金庫採購張分行監視器，由樹樺電子公司得標，卻使用具有人臉辨識功能的大華商標撕掉，換成「REAL VISION」，疑似大陸品牌改標恐起資安的疑慮。

請繼續往下閱讀...

合庫表示，鑑於近年來銀行搶案頻傳，為加強行舍安全因而增加裝設分行門口監視器，採購程序皆依公開招標方式進行，採購條件中敘明不得採用大陸品牌、不得有木馬程式及不得有後門程式。針對報導，樹樺向合庫說明，這次採購的監視器僅有錄影功能，不具人臉辨識功能，且每一分行的監視器為獨立作業，並無聯網功能也沒有相互串連或連線到主機故無資料被傳送到中國大陸的疑慮。

為確保採購監視器無資安疑慮，合庫也要求樹樺須簽具保證書，並送公證單位檢測，如:經濟部頒發物聯網資安標章合格產品證明書的廠商，確認產品無任何資安疑慮、產品規格符合招標內容才會予以驗收。合庫強調，依據行政院規定不能採購華為、海康及大華的產品，合庫一切皆依政府規定辦理。

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關鍵字：合庫,分行,監視器,中國大陸,品牌,資安,採購.條件

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