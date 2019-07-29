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台達電提供三菱重工儲能系統　運用於MHIET工廠

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▲▼台達電提供三菱重工儲能系統，運用於MHIET工廠。（圖／業者提供）

台達電提供三菱重工旗下MHIET公司儲能系統。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

台達電今（29）日宣布為三菱重工集團旗下的MHIET公司提供完整的儲能系統解決方案，目前此電源系統運用於日本神奈川縣相模原市MHIET工廠中的三電源示範發電站。

MHIET三電源混合示範發電站採用的台達裝置容量331度電（kWh）的貨櫃型電池儲能方案、四台125瓩（kW）電能調節系統、以及四台轉換效率高達98.6%的50瓩（kW）光伏逆變器。

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MHIET表示，這套系統屬於三電源混合獨立式電源系統，將可再生能源與往復式發電機和蓄電池相結合，實現最佳穩定控制。此系統主要優勢在於能透過組合三種類型的電源，來穩定可再生能源的揮發性輸出，並藉由環境友善、多元用途的分散式發電系統來提供低成本的電力供應。

台達電日本分公司總經理柯進興表示，隨著分散式電源設置的需求不斷增長，台達很高興能與MHIET合作，為這座劃時代的三電源混合示範發電站提供儲能系統、電能調節系統、和光伏逆變器等高效節能的產品方案。這座發電站充分運用可再生能源、儲能系統、和發電機的特性建構分散式供電，滿足國內外眾多應用需求。

台達電儲能方案是此系統的重要關鍵，整合其中的台達鋰離子電池系統具有的特性是可以高功率充放電，可快速平衡太陽能發電因天氣變化引起的突發性功率波動，同時可依據動力需求與往復式發電機相結合，實現穩定供電。

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關鍵字：台達電,三菱重工,儲能,再生能源

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