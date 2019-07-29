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亞泥展限案被撤今提上訴　工會：籲政府依法上訴到底、捍衛法律

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▲▼ 亞泥花蓮廠企業工會理事長黃士銘記者會。（圖／亞泥提供）

▲ 亞泥花蓮廠企業工會理事長黃士銘記者會。（圖／亞泥提供）

記者李瑞瑾／綜合報導

台北高等行政法院於本月11日判決撤銷「亞泥花蓮新城山礦場礦權展限案」訴願決定和原處分，亞泥表示，已正式委託律師於今（29）日上午，向台北高等行政法院遞狀聲請上訴。亞泥花蓮廠企業工會理事長黃士銘也於今日召開記者會，並公布玻士岸部落連署比例，高逾七成。

台北高等行政法院於本月11日判決撤銷「亞泥花蓮新城山礦場礦權展限案」訴願決定和原處分，亞洲水泥公司認為，一審法官無視現行礦業法規定以及行政院105年11月7日跨部會會議決議，儘管亞泥並非行政訴訟案被告，但因權益大受影響，已正式委託律師於今日上午，向台北高等行政法院遞狀聲請上訴，亞泥花蓮廠企業工會理事長黃士銘表示，工會全體會員都支持公司做法，保障員工權益，也呼籲政府應該依法上訴到底，捍衛法律。

請繼續往下閱讀...

黃士銘在亞泥提起上訴的同一天，召集將近50名工會代表和部落員工，在花蓮召開記者會，強調亞泥花蓮廠與玻士岸部落這塊土地共存多年，不斷在經濟發展和環境保護之間尋求平衡，同時重視部落族人的安全與權益，設置服務中心，獲得部落族人正面回應，並持續落實回饋機制，希望與地方共榮，歷次三方會談，也是參照原基法精神，和政府以及部落，就族人關切事項，達成多項共識，並有具體成果，但大家的努力，卻被少數為反對而反對的聲量給掩蓋，因此工會代表與花蓮廠員工，於本月中旬（7/20~7/22），在玻士岸部落挨家挨戶進行連署，根據統計，玻士岸部落原住民總戶數為537戶，短短三天時間，就獲得380戶、共832人連署支持亞泥與部落一起永續發展、共存共榮，比例高逾七成。

亞泥表示，不少部落村民特地扶老攜幼到場聲援，其中，部落會議主席田欽賢、部落會議顧問團成員田貴芳都認同亞泥的各項敦親睦鄰成果，對於部落族人的居住安全也非常重視，他們希望亞泥能夠永續發展，和部落共存共榮；部落會議教導師伊祭達道則感性談到，從報紙上看到一審判決的新聞，差點難過掉淚，就是擔心在亞泥工作的孩子、朋友們以後該怎麼辦？而且亞泥的植生綠化，安全措施真的做得很好，堪稱世界模範，大家不該謾罵，而是應該珍惜，他今年56歲了，從未看到當地發生過重大災害。

亞泥花蓮廠上千名直、間接員工，其中43%是原住民，不少人就住在玻士岸部落，而且還是礦場正下方，部落員工代表許冠傑跟詹志鵬也挺身而出捍衛工作權，他們很擔心工作權益和家庭生計受到衝擊，也提到部落裡，很多族人在亞泥工作，無數家庭依賴這份工作收入過日子，他們無法想像，如果沒有了亞泥，他們日子要怎麼過下去？他們都說，環保團體跟自救會不能代表所有部落族人，希望外界聽到部落裡，真正多數族人的聲音，少數人意見不該被無限放大，同時要求環團，不要介入部落自主，部落的事情讓部落自己決定。

記者會在眾人高呼「保障工作權，政府依法上訴」口號聲中結束，有工會代表說，如果政府沒有保障合法企業，不顧勞工工作權，忽視部落族人多數意見，他們一定會再度站出來，不排除任何可能性，為自己而戰，為部落員工發聲。

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關鍵字：亞泥,環團,環保,礦業法,礦場,花蓮,新城山礦場,展限案

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