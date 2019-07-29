員工陳抗生產獎金遭扣減　元晶：持續對話尋求共識

▲元晶工會日前針對幹部遭資遣赴勞動部抗議。（圖／記者紀佳妘攝）

記者姚惠茹／台北報導

元晶（6443）太陽能新竹廠員工今（29）日在工會幹部率領之下，針對公司今年3月起扣減生產獎金一事，前往元晶總公司抗議，對此，元晶發表聲明回應，元晶會將工會幹部在內的所有伙伴一視同仁，持續原有對話機制，積極尋求共識。

元晶太陽能科技公司新竹廠員工表示，公司從今年3月起扣減生產獎金，卻沒有事先和工會協商，並且再新竹縣勞工處調解不成後，發起在廠區門口靜坐超過45天，依然得不到回應，只好北上發起陳抗活動。

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元晶太陽能工會幹部指出，生產線的基層員工底薪2萬6，因此獎金很重要，但今年3月起每個人被扣減約800元到2000元不等的獎金，而且去年的裁員，工會12名幹部，其中有5人被解雇，因次這次陳亢主要的訴求除了期盼恢復獎金，並呼籲公司停止對工會有疑似打壓的行為。

對此，元晶太陽能發表聲明回應，不論是獎金或是固定薪資待遇，元晶太陽能在太陽能業界與新竹地區均優於同業水平，未來也會秉持照顧所有伙伴與工會幹部的立場，持續精進。

元晶太陽能表示，關於生產獎金與內部管理，部分同仁或許有另外看法，元晶也會將工會幹部在內的所有伙伴一視同仁，持續原有對話機制，積極尋求共識，希望公司在凝聚內部所有同仁智慧之下持續提升，創造更佳營運績效，提供所有同仁更佳福利。