　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

商業周刊／ 7大CEO教戰　平庸成長時代新破口

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

圖／商業周刊提供

文／曾如瑩　圖／商業周刊／Dreamstime

53％CEO預測，自身企業未來3年營收成長不到2％

這是平庸成長時代，根據KPMG《全球CEO前瞻大調查》，有53％CEO對自身企業，未來3年的營收成長率謹慎預測在2％以內。

當新商業模式無法立刻套現，而美中貿易戰又帶來環境變數，如何突破成長魔咒？7月18日，商周圓桌趨勢論壇邀請7位CEO與3大獨角獸：全美最大獨角獸Wework、亞洲旅遊平台客路（Klook）及中國AI之王曠視科技對話，看這群市值與估值超過新台幣1兆6千億元的企業，如何在老產業間，找到成長破口。

請繼續往下閱讀...

破口一：細分市場
先有轉型「姿態」再裂變

在紅海市場中，如何讓客單價成長1倍？宏碁董事長暨執行長陳俊聖的答案是：做分眾市場。他在2014年走馬上任，讓宏碁從PC轉型到做智慧佛珠與電競、創作者市場。過程中，要讓團隊可以獨立自主發揮創意，並願意去冒險，關鍵在於，先做組織改造。

他說，「當企業還在流血，沒法去跑馬拉松，」公司處於低點，沒支撐力也難以發力，你得先有「姿態」。

姿態，就是組織改造。他先推動百日計畫改造小組，將組織分為3層，一層是最核心的10位成員擬定策略，第二層約40人，來挑戰高層沒想到的地方，第三層是執行者。他說，組織轉型有4階段：形成期、風暴期、規範期到最後的表現期，先別急著在風暴期就要展開分眾等計畫，最好是在表現期，體質轉好，員工有信心，再去做需求裂變，較容易成功。

破口二：導入AI
得耐心度過「工人智慧」期

之後，顧客的細分需求要快速被滿足，就必須善用人工智慧（AI ）等科技。

露天拍賣因導入AI，流量增長2.2倍，交易金額增加1.8倍。總經理曾薰儀認為，要導入前，企業得先認清：在「人工智慧之前，必須歷經工人智慧」，企業必將經過一段耐心蒐集數據與清洗資料的摸索期，此外，並且不斷試錯學習。

她舉例，AI帶來的效果可能非原本預期。當初，露天導入AI，原本期待可以取代客服，讓原本客服同事轉做更有挑戰性的工作。但結果是AI客服回答得太好了，顧客又問出更難的問題，導致AI無法回應，還是須以人協助。雖然最終公司整體人力沒減少，但這個經歷讓他們不斷修正做法，最後帶來更高的顧客滿意度。

台灣最受矚目的AI新創：耐能智慧創辦人劉峻誠說，AI擅長處理繁瑣與重複的事情，但分析判斷依舊必須靠人。人機合作，才能滿足顧客的細分需求。

破口三：生態圈戰法
資金、人才、品牌都能「融」

當細分需求出來後，你會發現，自己不是什麼都能做，你得開始學會跟別人合作賺錢。

中國最大咖啡機設備商，王力咖啡總裁王朱岑說，社交裂變的威力強大，未來是「物以類聚，人以群聚」的時代。你若能取得人的信任，什麼都能賣。

他以與TST創辦人林瑞陽合作經驗為例。雙方一起創下10分鐘銷售5萬台膠囊早餐機的紀錄。這之中歷經3次社交裂變，第一次林瑞陽找了30多位年營業額破人民幣億級的會員參觀公司，一進門，大家忙著拿手機直播，沒人在看產品；但第二場聚會，這些會員又聚集3千名媽媽，先從媽媽的早餐痛點開始談，提出對膠囊早餐機解決痛點的期待；第三場，這些媽媽又找來更多人，1萬5千人的會場座無虛席，在那場收割大會中，最後賣出的早餐機數量，創下新高。

王朱岑說，要滿足裂變需求，未來大家都得學會：「左手融資，右手協作」，所謂「融資」，融的不僅是資金，還有其他人的品牌、技術與運營能力，大家可協作快速做出顧客要的商品，這將比花數十年經營的供應鏈，更快能回應顧客需求。

破口四：領導者改革
太相信自己的大腦，落伍了

最後，領導者要抓到裂變需求的趨勢，得先改革自己的腦袋。台灣最大餐廳訂位網站EZTABLE創辦人陳翰林指出，最需要轉型的就是領導者。他認為自己過去太毛躁、沒耐心，現在他改做傾聽者，成為影響者，員工才會跟著轉變。為了打進印尼市場，他搬遷至當地，與團隊重新找出顧客需求，從過去線上訂位轉為幫餐廳經營會員卡，1年會員成長10倍。

宏遠興業總經理葉清來在3年前展開射月計畫，希望在全球6個國家建立紡織工廠，以滿足顧客接近市場的需求。他大膽投資，1年建立3個工廠，讓2017年獲利衰退近6成，但他認為，必須忍受轉型的低潮，才可能成長。
曾薰儀也指出，決策者太易被過去的慣性所局限，「AI大腦時代，只靠CEO腦袋，是落伍的象徵，」不要太依靠腦袋，而是要讓資料說話，再快速試錯，快速修正。

當賣衣服、咖啡機、電腦，甚至是租辦公室的企業都做得到，你絕對有機會，在變局中找出新機會。

※本文刊登於《商業周刊》1654期，由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

【延伸閱讀】

出國買咖啡糗大了！外國店員問How do you take coffee，你卻回答要袋子？

獨身貴族撤櫃欠薪！二代被詐騙告白：我努力去找生路，結果捅了一個更大的鍋

月薪55K，卻被40年房貸逼上絕路...拒當屋奴，他27歲堅持不買房的現金流策略

在外商17年，中年被辭退，薪水砍半還沒人要...被資遣才想下一步，太遲了！

脂肪肝就是動脈硬化第一步！想維持乾淨血液，日本診所院長推薦5大食物

ET快訊
白嫩I球女星沒了濾鏡！現身變70歲阿婆「肚掛鬆垮肥肉」…男粉
高雄罷韓「龍成宮」大集結　現場4張人群照曝光「穩到不行」
搭飛機坐靠窗…窗口下發現「神秘半圓按鈕」　功能曝光超先進

關鍵字：商業周刊,CEO

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

商業周刊／ 7大CEO教戰　平庸成長時代新破口

亞泥展限案被撤今提上訴　工會：籲政府依法上訴到底、捍衛法律

外媒：日本擬對韓擴大制裁　出口限制項目或增至1千項！全球供應鏈哀嚎

商業周刊／最熱科技題材　5G商機首部曲搶灘實戰

涉嫌操縱匯率　巴克萊、摩根大通等金融業巨頭在英國面臨集體訴訟...求償估超過393億元！

商業周刊／歇腳亭攜手壽司郎賣珍奶　一次開500據點攻略

員工陳抗生產獎金遭扣減　元晶：持續對話尋求共識

Smart智富／簡單6步驟　助你擺脫破產階段

新台幣今收盤貶值1.2分　收31.102元兌1美元

台股上週外資買超居亞洲第三　南韓奪單周買超之冠

BY2飆原創曲《都是假象》　痛心訴11年出道辛酸...觀眾聽哭

看妹錯了嗎？男友搭機偷瞄正妹　兇悍女髒話連飆「抄筆電狂巴頭」

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

劉以豪「不夠！還不夠」超慾眼神開撩　郭雪芙主動激吻...互脫衣滾上床

18歲女選手磁性嗓飆原創曲　「洗腦旋律」華晨宇讚：這作品真的好

吃屎哥帶種單挑館長72秒被打趴 「九陰白骨爪」被斷招：我不敢惹

把拔開箱保麗龍池「麻糬臉雪貂」　地鼠式探頭賣萌...網融化：Q到炸

硬扛館長11腿「隔天身體狀況曝光」　吃屎哥認了有藏鏡人：被騙去！

21歲「呆萌少年」飆出撕裂高音　李榮浩搶人：我有跟你一模一樣的T恤

開單員「月薪5萬」不畏日曬雨淋　每天來回22趟、日開2000張單！

商業周刊／ 7大CEO教戰　平庸成長時代新破口

亞泥展限案被撤今提上訴　工會：籲政府依法上訴到底、捍衛法律

外媒：日本擬對韓擴大制裁　出口限制項目或增至1千項！全球供應鏈哀嚎

商業周刊／最熱科技題材　5G商機首部曲搶灘實戰

涉嫌操縱匯率　巴克萊、摩根大通等金融業巨頭在英國面臨集體訴訟...求償估超過393億元！

商業周刊／歇腳亭攜手壽司郎賣珍奶　一次開500據點攻略

員工陳抗生產獎金遭扣減　元晶：持續對話尋求共識

Smart智富／簡單6步驟　助你擺脫破產階段

新台幣今收盤貶值1.2分　收31.102元兌1美元

台股上週外資買超居亞洲第三　南韓奪單周買超之冠

館長、吃屎哥格鬥是比賽　警駁詹江村「圍事」說：沒有違法

每人每年220萬贈與免稅額度　唯有送「土地」不適用

不用魔法也能騎掃帚飛上22米高！十鼓全新設施當一日小魔女

再傳槍響！高市刑大南投逮人遭開槍　警狂射9連發反擊...毒販中3槍命危送醫

毒販開賓士撞死肉販「車夾斷腿」逃逸　判刑8年慘賠近9百萬

抱腦麻女兒越過終點線…全體歡呼打氣　學校要求母親離場

亞洲首例！江西發現「58cm」巨大暴龍足跡　專家：體長可達7.5公尺

港澳辦：實踐一國兩制　「3條底線」不能觸碰　

噁男餅乾誘拐15歲智障少女上摩鐵　國中妹「2周遭性侵7次」慘墮胎

U12世界盃／中華戰捷克　郭勇志之子郭宸安掛帥先發

「張君雅小妹妹」現在變這樣！　比基尼曬「S型超有料身材」辣噴鼻血

財經熱門新聞

威力彩頭獎上看14億！幸運兒血..

華為加速開發自家晶片　高通向白..

影／遊輪旅遊正夯　雄獅總經理夫..

銀行數位帳戶卡位戰　比高利、拚..

台泥股東的意外驚喜！　配股配息..

影／雄獅旅遊O2O佈局進擊全球..

私菸案　華航找菸商直供有賺頭

彭淮南也肯定！　基富通退休投資..

老謝批亞獅康變現65億　股民慘..

工總召集人　拱理事長王文淵選總..

如興今開盤跌停　強調「營運與財..

兆豐銀美元7%高利定存　只有3..

台電首批節能診斷員出動　台北市..

郵局不能領200元了！中獎發票..

更多熱門

相關新聞

最熱科技題材　5G商機首部曲搶灘實戰

今年下半年，科技圈最熱門的題材，不是iPhone，而是喊了多年，即將成真的5G（第五代行動通訊系統），其中，又以5G基地台最為具體。

聖母峰馬拉松女跑者　在世界最高冰河奔跑

歇腳亭攜手壽司郎賣珍奶　500據點攻略

鬍鬚張走出漲價風波　賣智慧滷肉飯

飛遍世界追求美食　熱愛食材原味

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 統一發票 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 吳宗憲 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

館長健康亮紅燈！躺病床嘆：非常痛苦

甜美網紅「被迫刪濾鏡」現真面目！網崩潰

好心收留已婚朋友「住樓上房間」！他驚：和我姐睡

BMW重機男自撞　頭顱連安全帽噴20公尺遠

台中麥當勞女神消失3年！連懷2胎「長輩暴風升級」

阿湯哥愛女舒莉13歲「變一個人」

好市多5元薯餅bug！網震驚筆戰：雷爆

練臥舉槓鈴壓頸　4員工被起訴

太平槍手太陽穴中彈亡　警追4小時轟47槍

LINE新功能「隱藏訊息全曝光」

鍾明軒到日本玩「犯大忌」挨轟！

私菸案後民調　韓黑議員：恭喜國瑜

叫外送遇鮮肉　地方媽媽齁不住

黃曉明對Angelababy的暱稱變了！

還記得維大力黑人？超狂近況曝光

更多

最夯影音

更多

BY2飆原創曲《都是假象》　痛心訴11年出道辛酸...觀眾聽哭

看妹錯了嗎？男友搭機偷瞄正妹　兇悍女髒話連飆「抄筆電狂巴頭」

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

劉以豪「不夠！還不夠」超慾眼神開撩　郭雪芙主動激吻...互脫衣滾上床

18歲女選手磁性嗓飆原創曲　「洗腦旋律」華晨宇讚：這作品真的好

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面