　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

商業周刊／歇腳亭攜手壽司郎賣珍奶　一次開500據點攻略

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

圖／商業周刊提供

▲歇腳亭創辦人鄭凱隆坦言，研究日本市場3年，此次強強聯手才能建立競爭門檻。（圖／商業周刊／攝影李雅筑）

圖、文／李雅筑

日本壽司郎來客數平均1天41萬人

很難想像，台灣珍珠奶茶在1990年代進軍日本後，成績始終未起，近期卻因日本高中女生帶起的社群打卡風潮，讓珍奶瞬間暴紅，日本媒體NHK更形容，「未來將是珍奶世代」。

光是在東京原宿的表參道周邊，就有30多家茶飲店，包含春水堂、KOI Thé、鹿角巷等台灣業者插旗。當業者忙著找店面，卻有家茶飲店一次開出逾500個據點，成為在日本擁最大通路的台灣茶飲品牌。

它，是年營收超過20億元、插旗18國的歇腳亭（Sharetea），而快速布局的秘密，竟是攜手日本最大的迴轉壽司業者壽司郎。

請繼續往下閱讀...

7月18日，在東京舉辦的記者會，壽司郎社長水留浩一站在台上，與聯發國際董事長、歇腳亭創辦人鄭凱隆宣布，將在日本523家壽司郎門市，販售聯名款的珍珠奶茶。

「我們把台灣的珍奶，原汁原味帶進來！」水留浩一認為，珍奶在日本將成為大眾飲品。

日本經營門檻高
用聯名快速打入當地市場

對歇腳亭而言，這是叩關日本的敲門磚。「我等於1天可接觸壽司郎的41萬名來客數，迅速打開知名度。」鄭凱隆說，雙方採品牌聯名合作，由歇腳亭提供熟食珍珠等原料和技術，壽司郎員工在店內製作茶飲。

他坦言，此次合作，利潤並非優先考量，看中的是行銷，未來，當握有珍奶的消費數據，也將成為門市選址的依據。

「一次打出500個點，很聰明，畢竟在日本開實體店，速度快不起來。」珍奶供應商、金樂客國際集團總經理林東信解釋，由於房東對外籍設限，台灣知名品牌採代理或合資模式擴張，在營運階段，還得面臨高人力成本、食品法規等問題，「日本的經營門檻，比起歐洲和美國市場還要高。」

但，歇腳亭憑什麼獲得青睞？

鄭凱隆回憶，去年10月，水留浩一在台灣歇腳亭門市喝到珍奶，有意帶進日本。「他們起初是打算引進原物料來賣，但我說，這不見得是好的開始。」他向對方說明，日本消費者已經認知到珍奶來自台灣，壽司郎得透過品牌聯名，才能取信於消費者，這分析讓對方點頭。

不過鄭凱隆沒想到的是，要做日本人的生意，比想像中還要難。雙方的磨合期，長達10個月。

一開始，為了符合日本的食品安全規範，歇腳亭在屏東找尋食品廠，斥資近億元打造全新的熟食珍珠生產線。

壽司郎食品控管嚴格
要產線員工至少洗手1分鐘

原以為一切準備就緒開工，對方卻開出要求：所有出產的珍珠外型大小要一致、重量要一樣，就連顏色也要相同。

「我們嚇一跳，珍珠有些微不同，這很正常，但日本人會認為，這是品質不穩定。」聯發國際董事長室執行特助謝煒廣說，工廠花了3個月，來回研究製程，「報廢的珍珠，比出貨的還要多！誰能想到生產珍珠還要對色卡？」

之後，壽司郎幾乎每月從日本派近10名員工到屏東訪廠，他們身上揹著約20萬元的生菌數檢測機器，一次就是待3到4天，每天從早上到半夜，檢驗流程細節，就連洗手，也要求至少洗1分鐘。

當時歇腳亭回覆日方，會請員工看時鐘，或用傳統計時器來判斷洗手秒數，通通遭日方否決。最終，透過感應式倒數計時器，手在空中一揮就開始計時，才讓日方滿意。

10個月來，工廠員工因壓力過大，引發離職潮，流動率超過3成。「許多人就抱怨說，要求太多，為何要做到如此？」鄭凱隆坦言，要一次打出500個據點，得承擔一定的代價。

好不容易符合壽司郎標準，但這只是第一步。歇腳亭跟餐廳通路合作，同業認為，這有曝光優勢，卻也隱藏風險。

下半年將開實體門市
區分品牌定位是一大關鍵

一名業者表示，歇腳亭在日本無門市，品牌概念較模糊，此次聯名合作，意味著它將與壽司郎的平價定位綁在一起，「當未來自己拓點，可能會產生品牌定位難以區分的難關。」

而今年下半年，歇腳亭將在日本開實體門市，透過現煮珍珠、現萃茶，提供與壽司郎門市差異化的產品和價位區間。但這也代表，之後若壽司郎想擴大更高端的產品線，雙方合作該怎麼找平衡，將是挑戰。

中興大學財務金融系特聘教授楊聲勇則提醒，當壽司郎的拓展腳步加快，歇腳亭身為合作方，將比起其他業者迎戰更大舞台，這不僅攸關品質控管，也考驗著品牌的經營能力。

※本文刊登於《商業周刊》1654期，由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

【延伸閱讀】

出國買咖啡糗大了！外國店員問How do you take coffee，你卻回答要袋子？

獨身貴族撤櫃欠薪！二代被詐騙告白：我努力去找生路，結果捅了一個更大的鍋

月薪55K，卻被40年房貸逼上絕路...拒當屋奴，他27歲堅持不買房的現金流策略

在外商17年，中年被辭退，薪水砍半還沒人要...被資遣才想下一步，太遲了！

脂肪肝就是動脈硬化第一步！想維持乾淨血液，日本診所院長推薦5大食物

ET快訊
WISH飆180緊咬賓士AMG！寶媽刑警飛車追緝槍手　笑稱：
白嫩I球女星沒了濾鏡！現身變70歲阿婆「肚掛鬆垮肥肉」…男粉

關鍵字：商業周刊,歇腳亭,壽司郎,珍奶

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

商業周刊／ 7大CEO教戰　平庸成長時代新破口

亞泥展限案被撤今提上訴　工會：籲政府依法上訴到底、捍衛法律

外媒：日本擬對韓擴大制裁　出口限制項目或增至1千項！全球供應鏈哀嚎

商業周刊／最熱科技題材　5G商機首部曲搶灘實戰

涉嫌操縱匯率　巴克萊、摩根大通等金融業巨頭在英國面臨集體訴訟...求償估超過393億元！

商業周刊／歇腳亭攜手壽司郎賣珍奶　一次開500據點攻略

員工陳抗生產獎金遭扣減　元晶：持續對話尋求共識

Smart智富／簡單6步驟　助你擺脫破產階段

新台幣今收盤貶值1.2分　收31.102元兌1美元

台股上週外資買超居亞洲第三　南韓奪單周買超之冠

BY2飆原創曲《都是假象》　痛心訴11年出道辛酸...觀眾聽哭

看妹錯了嗎？男友搭機偷瞄正妹　兇悍女髒話連飆「抄筆電狂巴頭」

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

劉以豪「不夠！還不夠」超慾眼神開撩　郭雪芙主動激吻...互脫衣滾上床

18歲女選手磁性嗓飆原創曲　「洗腦旋律」華晨宇讚：這作品真的好

吃屎哥帶種單挑館長72秒被打趴 「九陰白骨爪」被斷招：我不敢惹

把拔開箱保麗龍池「麻糬臉雪貂」　地鼠式探頭賣萌...網融化：Q到炸

硬扛館長11腿「隔天身體狀況曝光」　吃屎哥認了有藏鏡人：被騙去！

21歲「呆萌少年」飆出撕裂高音　李榮浩搶人：我有跟你一模一樣的T恤

開單員「月薪5萬」不畏日曬雨淋　每天來回22趟、日開2000張單！

商業周刊／ 7大CEO教戰　平庸成長時代新破口

亞泥展限案被撤今提上訴　工會：籲政府依法上訴到底、捍衛法律

外媒：日本擬對韓擴大制裁　出口限制項目或增至1千項！全球供應鏈哀嚎

商業周刊／最熱科技題材　5G商機首部曲搶灘實戰

涉嫌操縱匯率　巴克萊、摩根大通等金融業巨頭在英國面臨集體訴訟...求償估超過393億元！

商業周刊／歇腳亭攜手壽司郎賣珍奶　一次開500據點攻略

員工陳抗生產獎金遭扣減　元晶：持續對話尋求共識

Smart智富／簡單6步驟　助你擺脫破產階段

新台幣今收盤貶值1.2分　收31.102元兌1美元

台股上週外資買超居亞洲第三　南韓奪單周買超之冠

「父親系甜品」雪茄、苦味咖啡入菜　甜點也走熟男風

漢子﹑禿子之間出了什麼事？　侯友宜4個字回應陳其邁

小主人推「狗狗娃娃車」逛超市　網萌翻：幼兒版的媽媽帶小孩

館長、吃屎哥格鬥是比賽　警駁詹江村「圍事」說：沒有違法

每人每年220萬贈與免稅額度　唯有送「土地」不適用

不用魔法也能騎掃帚飛上22米高！十鼓全新設施當一日小魔女

再傳槍響！高市刑大南投逮人遭開槍　警狂射9連發反擊...毒販中3槍命危送醫

毒販開賓士撞死肉販「車夾斷腿」逃逸　判刑8年慘賠近9百萬

抱腦麻女兒越過終點線…全體歡呼打氣　學校要求母親離場

亞洲首例！江西發現「58cm」巨大暴龍足跡　專家：體長可達7.5公尺

香港馬尾妹當街脫褲！ 「露兩顆渾圓」服飾店前解放　

財經熱門新聞

威力彩頭獎上看14億！幸運兒血..

華為加速開發自家晶片　高通向白..

影／遊輪旅遊正夯　雄獅總經理夫..

銀行數位帳戶卡位戰　比高利、拚..

台泥股東的意外驚喜！　配股配息..

影／雄獅旅遊O2O佈局進擊全球..

私菸案　華航找菸商直供有賺頭

彭淮南也肯定！　基富通退休投資..

老謝批亞獅康變現65億　股民慘..

工總召集人　拱理事長王文淵選總..

如興今開盤跌停　強調「營運與財..

兆豐銀美元7%高利定存　只有3..

台電首批節能診斷員出動　台北市..

郵局不能領200元了！中獎發票..

更多熱門

相關新聞

壽司郎台南安平店、南紡店籌備中

台南迴轉壽司迷久等了！日本迴轉壽司品牌SUSHIRO壽司郎確定進軍台南市場，而且一口氣還同時開出二家店，分別是台南安平店與台南南紡店，7、8月將有徵才說明會，這也表示不用等太久，台南的朋友也能吃到壽司郎的美味壽司。

隊友幫買珍奶！基隆哥一吸超心酸

日本再推珍奶「閨房大嫂」　網友崩潰

鬍鬚張走出漲價風波　賣智慧滷肉飯

飛遍世界追求美食　熱愛食材原味

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 統一發票 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 吳宗憲 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

館長健康亮紅燈！躺病床嘆：非常痛苦

甜美網紅「被迫刪濾鏡」現真面目！網崩潰

好心收留已婚朋友「住樓上房間」！他驚：和我姐睡

BMW重機男自撞　頭顱連安全帽噴20公尺遠

台中麥當勞女神消失3年！連懷2胎「長輩暴風升級」

阿湯哥愛女舒莉13歲「變一個人」

好市多5元薯餅bug！網震驚筆戰：雷爆

練臥舉槓鈴壓頸　4員工被起訴

太平槍手太陽穴中彈亡　警追4小時轟47槍

LINE新功能「隱藏訊息全曝光」

鍾明軒到日本玩「犯大忌」挨轟！

私菸案後民調　韓黑議員：恭喜國瑜

叫外送遇鮮肉　地方媽媽齁不住

黃曉明對Angelababy的暱稱變了！

還記得維大力黑人？超狂近況曝光

更多

最夯影音

更多

BY2飆原創曲《都是假象》　痛心訴11年出道辛酸...觀眾聽哭

看妹錯了嗎？男友搭機偷瞄正妹　兇悍女髒話連飆「抄筆電狂巴頭」

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

劉以豪「不夠！還不夠」超慾眼神開撩　郭雪芙主動激吻...互脫衣滾上床

18歲女選手磁性嗓飆原創曲　「洗腦旋律」華晨宇讚：這作品真的好

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面