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蘋果恐重陷2016年困境　而這次卻無法再靠漲價挽救營收

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▲這次iOS更新跟此前的不太一樣，讓許多長期使用蘋果產品的老用戶相當感動。（圖／路透）

▲對蘋果來說，2016年的困境恐將再度上演。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合外電報導

2016年，受到iPhone 6銷售週期的影響，蘋果整個財年的營收都在下滑，在4個財季中有3個財季的銷售額下跌，這種狀況是自2001年來首見。如今，對蘋果來說，2016年的困境恐將再度上演。

蘋果預計將於30日發布2019年度第3季財報，財經網站MarketWatch報導，蘋果本財年的前2個季度營收均出現下滑，而最新財報預計將繼續向下，多數分析師預期銷售額將與去年持平，而到了9月當季則會出現實質下挫，整個財年營收估計將下滑超過90億美元，幅度超過3%。

請繼續往下閱讀...

蘋果整個財年銷售額下滑且4季中有3個季度下挫，這種情況自2001年來僅在2016年發生過一次。雖然營收跌幅可能不如當年那麼大，但預期蘋果未來的反彈也不會那麼明顯，最主要的原因即，蘋果很難再一次大幅提高iPhone售價。

如今，蘋果iPhone業務的關鍵催化劑就是推出5G設備，但外界預期，蘋果最快得到明年秋季才能可推出5G iPhone。這也意味著，今年秋季蘋果推出的新一系列iPhone恐難以有重大更新，消費者換機意願也相對低落。蘋果將在今年9月推出新一代iPhone，市場普遍預計，今年秋季iPhone將迎來又一個沒有大幅增長的周期。

蘋果目前逐步將關注重點轉向服務業務，但目前尚不清楚該公司的新訂閱服務是否會獲得很大吸引力。Apple TV+串流影音服務並不新穎而其遊戲訂閱服務也缺乏主要業者參與支持，整體而言，即便蘋果服務業務正向著健康的軌道發展，更在今年春季獲得有史以來最好的季度業績，但集體訴訟和潛在的反壟斷調查可能對這條轉型之路構成威脅。

FactSet調查的分析師預計，蘋果上季每股盈餘為2.09美元，低於去年同期的2.34美元。而據Estimize從對沖基金、學術界及其他公司獲取的眾多預測，評均估計蘋果上季每股盈餘約為2.18美元。營收方面，FactSet共識為533億美元，Estimize的共識則為537億美元。蘋果先前的財測為525億至545億美元，去年同期則為533億美元。

今年以來，蘋果股價上漲32%，但近來漲幅不大，過去三個月來僅上漲1.7%。在40位分析師中，有21位持買入評級、15位評為持有，4人則評為賣出。平均目標價為213.35美元，較近期股價高出2.7%。

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關鍵字：蘋果,iPhone,銷量,財報

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