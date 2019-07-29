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台股上週外資買超居亞洲第三　南韓奪單周買超之冠

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▲▼股市。（圖／CFP）

▲ 台股以2.6億美元買超位居外資買超的亞股第三位。（圖／CFP）

記者李瑞瑾／綜合報導

中美貿易本周會再起新一輪談判，外資上周對亞股呈現小買小賣態度，台股以2.6億美元買超位居第三，翻轉連三周賣超狀況，而南韓則以3.77億美元成為亞股單周買超王。

摩根投信指出，上周單周買超之冠落在南韓，外資已經連續六周買超南韓，且金額不斷增加上周再加碼6.14億美元，顯示其堅決決心。另一個買超焦點則是泰國，外資更是連續買超10周，雖然買超動能略有減緩，但南韓和泰國無疑是外資近期大力買進的市場。

請繼續往下閱讀...

此外，外資單周買超第二名為中國大陸，但較前周大幅縮減，僅3.77億美元；台股以2.6億美元買超位居第三，翻轉連三周賣超狀況。另外，外資已經連續四周賣超印度，賣超金額正逐漸擴大，值得警惕。

儘管中美貿易問題自5月上演新一輪戲碼以來，滬深300指數表現不若美股，但資金透過北向管道進入中國大陸的意願相當明確，累計今年以來，共157.03億美元資金進入大陸。印度近期承受若干壓力，累計買超跌破百億美元，降至93.34億美元。以全年漲跌幅來看，陸股漲幅最威，今年迄今上漲28%；台灣和越南表現亦相對亮眼，累計漲幅均超過11%。

摩根亞太入息型產品經理張致寧指出，儘管中美貿易戰、中小銀行去槓桿等雜音不斷，但受惠外資提高A股配置、資金強勁流入帶動下，陸股今年以來吸金157.03億美元，榮登亞洲吸金之冠，外資買超強勁帶動股市上漲，滬深300指數今年迄今漲幅高達近3成，表現亮眼，而其中又以營收來自國內、內需相關的消費板塊漲勢最強。

張致寧說明，第二季公募基金加碼食品飲料的比重來到19.7%的歷史新高，另外家電、保險等龍頭公司也有明顯加碼，顯示業績穩健成長、品質良好的大型藍籌股仍受法人青睞，長期領先大盤的趨勢可望延續。

另一方面，張致寧補充，上半年為財報發布的高峰，部分大型股短線估值快速擴張，隨8月進入財報發布高峰後，將面臨業績檢視，市場擔憂短線具拉回壓力。但觀察白酒龍頭上半年淨利潤增長仍超過2成，預期在陸股結構調整、新舊分化與國際化、機構化趨勢引領下，未來業績增長相對明確的產業如大消費板塊仍將受到關注。

整體而言，張致寧表示，中美貿易摩擦若持續升溫，將不利未來企業獲利和就業表現，為了穩定經濟成長，市場預期將會有新一輪更強力道的降稅減費政策出台，透過維穩的貨幣寬鬆政策和提振內需的財政擴張政策。看好直接受惠的消費升級題材類股外，亦可留意長期結構性改革的產業優化類別，其中，消費類股更看好大型龍頭的食品飲料、家電、醫療保健類股。

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關鍵字：台股,股市,股票,亞股,陸股,南韓,印度,外資,買超

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