台股盤中翻紅又回跌　終場下跌6點、收10,885點

▲ 台股今日收盤下跌6點、收10,885點。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（29）日開盤下跌19點，雖盤中一度翻紅走高，最高來到10,905點，但在尾盤又迅速回跌，終場下跌6點、收在10,885點，跌幅0.06%，成交量1,041億元。

權值股中，股王大立光（3008）收4205元、下跌1.18%；台積電（2330）收261元、鴻海（2317）收78.4元，以平盤作收；台塑化（6505）收107.5元、上漲0.94%；聯發科（2454）收319元、上漲1.75%。

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觀察類股表現，汽車類股上漲0.57%，其中裕隆（2201）上漲2.3%，另外，汽車零組件廠麗清（3346）上漲2.06%。電器電纜類股上漲0.56％，艾美特-KY（1626）大漲5.83%，燦星網（4930）、榮星（1617）、華新（1605）也有逾1%漲幅。

半導體類股漲跌互見，其中華邦電（2344）今日早盤以19.8元開出，上漲2.06%；收盤收在20.05元，上漲3.35%。華邦電於26日召開董事會，指出雖第一季表現不如預期，但出貨量於第2季谷底反彈回升，且7月起產能已滿載，激勵股價走揚。另根據證交所統計，上周外資自集中市場買超最多的公司第一名即為華邦電，買超67,885千股。

金融類股部分，金控雙雄國泰金（2882）上漲0.12%、富邦金（2881）上漲0.11%、元大金（2885）則上漲2.31%；而玉山金（2884）、兆豐金（2886）等則分別下跌1.15%、0.62%。