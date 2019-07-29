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神卡Apple Card 即將上市！　傳8月上旬在美推出

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▲▼Apple Card。（圖／截自蘋果官網）

▲Apple Card最快預計在8月上半月於美國正式發行。（圖／截自蘋果官網）

記者陳心怡／綜合報導

根據博彭的報導指出，蘋果與高盛、萬事達卡攜手合作打造的Apple Card，最快預計在8月上半月於美國正式發行亮相，日前釋出的 iOS 12.4 正式更新版中，已經針對美國用戶於內建應用程式《錢包》中加入 Apple Card 的申辦功能。

蘋果和高盛兩家公司共同分擔開發和管理項目的責任。Apple設計信用卡，並將處理其iPhone的軟體界面；高盛則負責底層基礎設施，管理支付糾紛，處理交易數據和整理月報表資訊。

請繼續往下閱讀...

這次高盛與蘋果的密切合作，如同舊世界的金融巨擘與科技公司前所未有的嘗試。知情人士表示，由於合作過程極為祕密，因此2家公司共同分擔這項專案的責任，並且開發新的技術，合作過程中也融合2種截然不同的企業文化。

高盛發言人在一份聲明中說：「蘋果公司是一個很棒的合作夥伴，我們都為創造出一個我們認為客戶會喜歡的產品感到興奮。」

Apple Card除了鮮明的白色外觀和數字設計外，信用卡還有獨特的追蹤支出系統和以隱私管理系統。擁有 iPhone 的消費者可直接透過手機申辦 Apple Card，完成後除了持卡消費，更能與 Apple Pay 綁定使用，所有消費明細將自動保留在個人消費紀錄中。

這張鈦金材質、設計簡約的信用卡，免年費、免海外手續費，更提供1%至3%不等的現金回饋。

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關鍵字：Apple Card,高盛,萬事達卡

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