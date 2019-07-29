美食展商機！國賓強推3500元住宿券吸客　業績目標上看550萬元

▲2019台灣美食展登場，國賓大飯店主推旗下三館聯合住宿券，搶攻台北、新竹及高雄的國民旅遊商機。（圖／國賓提供）

記者林淑慧／台北報導

2019台灣美食展登場，飯店業搶客下殺優惠不手軟。國賓大飯店表示，今年結合國賓台北、新竹、高雄三館推出聯合住宿券，以每張售價3500元搶攻美食展商機，預估業績上看550萬元。

2019台灣美食展於7月26日至29日於台北世貿一館登場，成為飯店業者的兵家必爭之地，上市櫃觀光股如晶華、六福、國賓等飯店業者，均推出住宿及餐飲優惠吸客，搶攻美食展商機。

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國賓表示，今年主推自由度最高的「國賓三館聯合住宿券」，共有台北國賓、新竹國賓、高雄國賓三館供消費者選擇，每張住宿券定價3500元，不需額外加價可任選一館住宿一晚；消費者如果一次購買5張，還能加贈500元折扣禮劵1張，於三館住宿、餐飲皆可使用。

晶華酒店集團表示，今年展期前三大熱賣商品包括自助餐券、和牛壽司燒券及信義區館外牛排館券，折扣從46折到69折不等，開展首日即吸引「百萬刷手」上門，餐券購買金額超過130萬元。

國內唯一取得最高三星溯源認證的五星飯店六福表示，今年以天然選材、健康烹調為概念，推出「大地餐桌」系列限定套餐，展期業績目標上看400萬元；其中，線上將推出三款新品及獨賣商品，今年線上線下銷售佔比目標則為6:4。