運用在地農特產品製作佳餚　「鹹香刈包」成花蓮和平代表食物

▲ 台泥和平豐收祭活動。（圖／台泥提供，下同）

記者李瑞瑾／綜合報導

由台泥和平水泥廠、和平電廠、和平港主辦的「和平豐收季 美食嘉年華」活動， 7月27日在花蓮和平國小展開， 超過450位花蓮和中、和平、和仁部落及鄰近的澳花村居民參與，並運用在地農特產品製作佳餚進行美食票選活動，並由「鹹香刈包」勝出成為和平的代表食物。

台泥特邀君品飯店米其林三星主廚陳偉強， 及型男大主廚王輔立， 運用東台灣、花蓮、秀林鄉及原住民特有食材， 製作出一系列精緻又具特色的創意料理， 並請來和平村手藝一級棒的廚娘， 和網友評選四顆星的刈包小吃老闆， 與君品主廚共推創意雙拼。張安平還現場特製獨門熱狗堡， 熟練的手烤技術， 火侯精準、熱狗爆汁， 親自烘烤完150條熱狗堡， 被現場排隊民眾秒殺， 許多村民暱稱這是「和平安平堡」， 不但好吃更充滿濃濃的人情味 。張安平說， 產業與社會是分不開的， 台泥與和平村民當了20年鄰居， 大家共同的目標就是「支持和平」！不僅是和當地民眾一起創造與分享美味， 也要一起激盪未來和平開放生態聚落的樣貌。

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這次和平豐收季活動， 除董事長張安平外，總經理李鐘培、資深副總黃健強與呂克甫都親自到場， 君品主廚使用之食材， 包括紅藜米、曼波魚、過貓和山豬皮等等， 都是來自當地， 龍蝦等海鮮也是和平海邊當天現抓， 從餐前小點、涼拌、炭烤區、米其林與在地小吃的雙拼區和甜品區等， 共準備了超過二十種風味佳餚， 張安平強調， 這次的美食料理都是取自當地的「低碳飲食」， 而即便是當地常見食材金針花、山豬皮， 還有太魯閣族喜愛的炭烤海鮮、肉品與蔬菜， 經過君品主廚的巧思， 及沾上特別調製的鳳梨「馬告」醬和花蓮「水芹菜」香菜醬 ， 呈現另一番風味。

▲ 台泥董事長張安平製作熱狗堡。

值得一提的是， 君品飯店還特別挑選重達130公斤的台灣黑毛溫體豬， 以獨門醬汁醃製， 用紅木炭烤3-4小時的烤大豬， 讓平常就喜歡燒烤的和平村民享受現烤美味。這麼多種風味料理， 現場也舉辦美食票選活動， 由灑上台泥蝦紅素紅藻馬告粉的鹹香刈包奪冠， 成為和平的代表食物， 同時象徵產業與地方共同創生的無限可能。參與票選的村民還獲得了台泥以礦山上復育盛開的蘭花白及所特製的「和平之花」手工皂，白及是蘭花中生命力堅強的品種，與太魯閣族人同樣有著勇士的性格，台泥企盼白及帶來夢想與希望，讓和平村的土地與人情，永遠傳唱。

嘉年華會現場， 台泥主管、同仁與縣議員許淑銀、和平村長周鴻源、秀林鄉民代表程美蓮一起高唱「酒矸倘賣無」， 這首歌是張董事長特別選來歌頌大自然的主題曲， 由於歌詞中「沒有天那有地、沒有地那有家、沒有家那有你 沒有你那有我」， 其中的你字， 就像代表「大自然」， 廢棄物處理的任務， 如同大自然循環再生， 是台泥重要使命。

▲ 活動現場合唱「酒矸倘賣無」。

因應蘇花改明年通車， 交流道就在和平廠旁，原本被忽視的和平，這個美麗的地名將成為來往台北與花蓮間， 重要的交通樞紐， 台泥和平廠配合花蓮縣政府， 願意以國際接軌的水泥窯高溫技術， 解決花蓮垃圾囤積的社會問題。

張安平同時提出「和平開放式循環工廠」計畫， 融合好鄰居和平村， 以及和平廠區特色， 規劃希望種子植物館、廢棄物處理館、碳捕獲實驗場、山海互動體驗館及假日生態市集等，期透過彼此的溝通與互信， 融合產業與社區， 共同營造台灣第一座兼具教育、生態環保與觀光價值的開放工廠。而此次的美食嘉年華活動，即是運用在地農特產、共同激盪創意與未來發展的第一步。