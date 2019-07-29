2020大選　工總召集人拱理事長王文淵選總統　他的回答是....

▲工總公布政策白皮書。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

工總今（29）日公布「2019工總白皮書」，而2020總統選舉也是公布白皮書上的熱門話題，工總監事會召集人、工信集團總裁潘俊榮笑說：「王文淵（台塑集團總裁、工總理事長）當總統才台灣才有救，他最務實，台灣絕對發大財」，惹得王文淵連忙回說「很愛捉弄我，大家不要介意」。

工總公布2019年政策建言白皮書，裡面提及12大項、211細項政策建言，這12大項建言包含：一，全面盤點與解決產業面臨的問題與困境；二，因應國際新情勢，協助台商調整投資及營運布局。

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三，務實檢討新南向做法，找尋新契機；四，建構AI學習與運用人才；五，客觀檢討國家能源新政策；六，將超額稅收用於擴增租稅優惠稅目；七，檢討環境評估法修正案適切性；八，建請修改財政收支劃分法；九，政府應協助中小企業解決傳承問題或妥善退場；十，建立完善的長照與育嬰政策；十一，政府積極爭取加入CPTPP、RCEP；以及十二，兩岸應維持良性溝通創造雙贏。

在這場工總白皮書記者會上，出席者包含王文淵、潘俊榮、還有副理事長林明儒、副理事長詹正田、常務理事何語、常務理事焦佑鈞等出席。外界關切的議題，也包含明年總統大選，工總對於各路候選人包含現任總統蔡英文、國民黨候選人韓國瑜或者是台北市長柯文哲的看法。

潘俊榮表示，兩岸應該不能夠拒絕互動，要更多的互動，產業、經濟與民間交流應更為務實，兩岸是要創造雙贏，讓雙方都能夠得到利益，對台灣、產業才有更正面的幫助。其實兩岸是經濟體，並不適合談政治，希望「不論誰當選總統」都需要在經濟上努力，不要政治對立。

話鋒一轉，潘俊榮說，王文淵就很適合，他有台塑模式、最務實的，當總統的話台灣可以發大財。惹得現場開懷大笑。