中美貿易戰延燒台灣受惠　經部：伺服器美國訂單年增四倍

▲經濟部今(29)日發佈最新統計，在中美貿易戰的衝擊下，電腦電子及光學業是台商回流以及轉單效應最快速明顯的產業。圖為經濟部長沈榮津。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

中美貿易戰持續延燒，對台灣產業的影響為何？經濟部統計處今（29）日發佈最新統計表示，我伺服器廠商因將產線移回台灣，接自美國訂單年增四倍，顯示轉單效應已讓台灣產業受惠。

中美貿易戰在相隔八十天後，中美雙方將移師上海，展開第12輪談判，美國由貿易代表賴海哲和財政部長米努勤出席，與中國大陸副總理劉鶴舉行會談。市場預期，購買農產品及放鬆華為禁令兩大問題，為此次談判重點，一舉一動都將影響全球經貿走勢。

請繼續往下閱讀...

依據經濟部統計，在中美貿易戰的衝擊下，電腦電子及光學業是中國大陸受影響最大產業，也是出現產線移回及轉單效應最快速明顯的產業，自2018年下半年起，國內產值開始回升，今年上半年按美元計算產值增幅達16.5％。

經濟部官員指出，從統計數據發現，我國網通設備業者接自美國訂單增加，年增達45.8％，伺服器廠商則因產線移回台灣，致年增4倍；此業別中，屬301清單產品者，對美出口增90.1%，金額增加26.7億美元，對美出口成長貢獻度達八成二。

經濟部表示，台商回台投資以分散風險，截至今年7月4日為止，已有84家廠商通過資格審查，總投資金額超過4,346億元，按行業別觀察，以電子零組件業投資1,578億元最多，占總投資之36.3%，電腦電子產品及光學製品業次之，占22.0%，電力設備及配備業、機械設備業分居第3及第4，與中國大陸受301清單影響行業相仿。