保瑞帕金森氏症藥取證　今年第4季上市挹注營運動能

▲保瑞董事長暨總經理盛保熙。（圖／資料畫面）

記者姚惠茹／台北報導

保瑞藥業（6472）今（29）日宣布，旗下瑞多寧(Numient)緩釋膠囊取得衛福部藥品查驗登記許可，主要適用於帕金森氏症，預計今年第4季開始上市銷售，首批銷售將以自費為主，未來也將爭取健保用藥給付。

保瑞表示，瑞多寧緩釋膠囊是去年併購益邦時一同取得的權利，並以新劑型、新使用劑量、新單位含量新藥向衛福部申請許可，日前接獲核准函。未來除了可在台灣上市銷售外，從保瑞接手益邦以來，也持續幫原廠代工，外銷美國，原廠預估全球市場規模約可達新台幣100億元。

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保瑞指出，目前帕金森氏症、中風跟失智症是老年人當中最常出現的三大疾病，而且帕金森患者可能隨著年齡增長，腦內的多巴胺神經細胞數量逐漸減少，所以當耗損達一定程度時就會產生帕金森氏症及相關症狀，病程後期有加速耗損現象，目前沒有藥物根治，但可藉由手術輔佐藥物控制。

保瑞說明，相較國內現有治療帕金森氏症的藥物，瑞多寧具有多段不同釋放多巴胺藥物的劑型設計技術，可在服藥後的前期提供較速效的多巴胺濃度，並接著提供緩慢釋放的持續多巴胺濃度，可有別於一般速效藥物缺乏維持的藥物濃度，以及長效藥物服藥前期藥物濃度上升緩慢的缺點。

保瑞今年上半年營收合計7.52億元，年增19%，並持續強化國際布局外，不僅與日本第4大藥廠衛采的台灣子公司簽訂第二個五年合約，4月起也全權負責法國布瓦宏產品在台灣獨家行銷業務，加上近日取證，法人對保瑞多重營運動能的發展策略，抱持著肯定與樂觀的態度。