日企關注綠電、長照、不動產　證交所、康和證券訪日推動來台上市

▲ 證交所總經理簡立忠（左六）、康和證券董事長鄭大宇（左七）、日本環貫綠佳利股份有限公司董事長稻葉秀二（左五）。（圖／康和證券提供）

記者李瑞瑾／綜合報導

證交所與康和證券7月中旬前往日本展開為期6天的參訪，拜訪多家日本企業及中介機構，向日本企業介紹台灣資本市場優勢，推動日企來台上市。

康和證券持續推動海外企業來台上市櫃，協助擴大台灣資本市場規模。在2016年成功輔導日本企業大拓-KY來台第一上櫃之後，更積極配合主管機關開發海外市場的腳步，與證交所於7月中旬前往日本展開為期6天的參訪，拜訪多家日本企業及中介機構，其中包括兩家由康和證券輔導中的企業，向日本企業介紹台灣資本市場優勢，推動日企來台上市。

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自從主管機關開放外國企業來台掛牌以來，康和證券與主管機關多次赴日本、越南、中國等地舉辦進入台灣資本市場說明會，已有初步成效。其中，在日本方面，大拓-KY順利於2016年第一上櫃，該公司更在2018年收購上櫃公司尚茂電子，期待引進日本最新技術，配合台灣材料研發新型印刷電路板，再藉由大拓-KY在日本的通路將新產品銷到日本，達成收購帶來的最大綜效。

本次陪同證交所拜訪的兩家康和證券輔導中的日本企業，主要營業項目包括銷售保健食品及產銷汽車零組件、塑料及陶瓷製品等。其中，保健食品公司以「made in Japan」的產品設計能力、品質、以及會員之網路力量做為其核心價值。另一間企業則主要專注於汽車領域，該公司除了生產相關零組件產品之外，也具有設計能力，並配合越南、中國及馬來西亞廠的綜效進行歐系車市場的開發，獲利穩定成長。

在參訪過程中得知，日商除了關心來台上市櫃的相關規定之外，亦關注太陽能發電、風力發電，長照、不動產建築等產業，不僅日本的中介機構希望與康和證券建立聯絡關係，以發展未來的合作機會，日本企業也期望透過康和證券的引薦，讓更多的企業來台掛牌籌資。一方面協助企業穩健成長、永續發展，也提供投資人更多投資標的、共享企業成功果實，創造雙贏。而日本有多家新創育成公司積極發展AI，也讓康和的參訪人員印象深刻。

康和證券開拓日本市場不遺餘力，在董事長鄭大宇的支持下，特別建立日文團隊，由精通日文的業務及輔導人員專案服務日本企業。透過資歷完整的專業團隊，有系統地建立日本各中介機構人脈，並不定期赴日舉辦說明會，向日本企業介紹台灣資本市場，在推動日本企業來台上市櫃的同時，也拓展台日業務合作、企業併購、公開收購等。