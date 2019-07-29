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彭淮南也肯定！基富通退休投資專案明日截止　已累積9.5萬人報名

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▲▼投資理財。（圖／Pixabay）

▲ 退休金要及早開始規劃。（示意圖／Pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

規劃退休要趁早，但長期的投資對一般民眾來說卻不見得輕鬆容易，因此近期就有多家業者推出「退休投資專案」，讓民眾能依照自己的需求選擇適合投資產品，提早為退休做準備，就連前任央行總裁彭淮南也親自報名參加，表示對專案的肯定。

彭淮南特指出「人不理財、財不理人」，加強民眾金融理財教育，並瞭解財富管理十分重要。尤其國人儲蓄率偏高，對投資理財偏保守，對市面上的理財商品多不瞭解，為保障老年經濟生活，提升國人對財富管理重要性之瞭解，有其必要性，建議可透過不論是財富管理業者或專業機構的課程，增進民眾的相關知識。

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基富通表示，於基富通平台上的「好享退」全民退休投資專案，報名截至明日（7/30）為止，基富通董事長林修銘表示，「好享退」專案主要以定期定額、長期投資為退休做準備，推出以來受到熱烈討論外，更吸引廣大民眾參與。目前專案報名人數已突破9.5萬人，且愈接近報名截止日，不僅報名民眾愈大幅度增加，包括來電或來信詢問都出現倍數成長。

基富通表示，由於報名太過踴躍，為了讓趕在最後報名參加的民眾也能參加，民眾只需於9月30日前完成基富通開戶及設定基金申購契約即可享有專案參與資格。民眾於10月28日以前首次扣款成功，且連續扣款成功24個月，便可享有免申購手續費及低經理費優惠。

林修銘強調，「好享退」專案報名只到7月30日，時間一到報名就會截止，且該專案的報名不會延長。專案內有安聯、國泰、群益投信規劃九檔為國人退休準備量身訂做的產品，民眾可依照不同的風險承受度，或距離退休的時間，找到適合的標的，選定標的後只要透過長期且紀律的定期定額投資，就能開始落實退休準備。

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關鍵字：基富通,退休,投資,理財,退休金,彭淮南

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