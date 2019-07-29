工總指出　五缺六失的困境　4年沒有解決

▲工總公布政策白皮書。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

工總今(29)日公布「2019年工總白皮書」，工總秘書長蔡練生表示，2015年工總白皮書中，特別提到台灣正面臨五缺六失的困境，使台灣整體投資環境急速走向崩壞，受到政府及社會高度關注。

但是4年過去，不僅五缺未見改善，反而讓工總認為，勞動法規益行僵化、兩岸關係更形孤立，以及國際關係更加孤立，面對美中紛爭前途未卜，更令國人感到憂心。

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過去一年來，中美貿易戰已經為全球與台灣經濟帶來衝擊，且各界也體認到，美中貿易爭端不只是貿易戰，更是科技戰，因為它牽涉到產業鏈重組，尤其在中美台三邊關係中，中國大陸一直是最重要的的生產製造基地，多數產品以美國市場，此一供應鏈模式，將因中美長期對抗而被打亂。

加上我國多數是中小企業，若要遷移生產基地，必須要考慮群聚問題，影響企業應變調適能力，使台灣產業面臨斷鏈的危機，對台灣產業帶來莫大的衝擊。

工總理事長王文淵致詞也表示，中美貿易戰去年底升溫，全球貿易、股匯市受到衝擊，而中美貿易戰的不確定性，也對全球產業長選的影響，去年台灣與中國大陸、香港的貿易占40%、美國有20%，比重超過六成，顯見中美貿易戰對台灣的衝擊甚大。

王文淵指出，市場的貿易不只只有中美貿易之間，其他還有市場的貿易戰，例如印度美國，國際情勢趨於緊張，產業也要與時俱進、產業提升。政府對產業發展的扮演角色，不是只有獎勵而是要創造強而有力的投資環境，創造產業合理、合法的發展環境，讓台灣企業可以根留台灣。

