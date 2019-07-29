倫敦證交所擬砸270億美元買路孚特 　知情人士爆：黑石投資價值將翻倍

▲英國倫敦金絲雀碼頭（Canary Wharf）金融中心螢幕上的「路孚特」（Refinitiv）廣告。（圖／路透社）

記者楊絡懸／綜合外電報導

倫敦證券交易所集團（London Stock Exchange Group, LSEG）26日擬定砸270億美元，透過發行新股收購金融數據分析提供商「路孚特」（Refinitiv），將所有路孚特現有投資者，轉變成倫敦證券交易所的股東，這些股東將持有合併後公司約37%股權，並擁有不到30%的投票權。

根據路透社報導，幾個月前，美國私人直接投資公司「黑石集團」（Blackstone Group）從湯森路透（Thomson Reuters）中，收購路孚特多數股權，當時路孚特的估值為200億美元，包括債務在內。

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湯森路透目前持有路孚特45%的股份。該聲明指出，湯森路透正與倫敦證券交易所集團進行談判，如果順利交易，湯森路透將持有倫敦證券交易所15%的股份。

報導引述知情人士透露，如果湯森路透和倫敦證券交易所協商成功，可能下星期即可達成協議；另一名知情人士透露，針對路孚特的估值與黑石集團原本的投資，路孚特的投資價值可能會翻倍，但不確定確切數字為何。

倫敦證交所和湯森路透都對外表示，不確定各方的討論進展或是否能達成交易；路孚特暫未回應，黑石集團也尚未給予評論。就在消息曝光後，湯森路透股價來到紀錄高位，26日在多倫多市場收盤漲4.5%至92.74加元。

▲倫敦證券交易所集團（London Stock Exchange Group, LSEG）。（圖／路透社）