節電新招！台電首批節能診斷員出動　台北市區小學月省三萬電費

▲台電選出首批、共60名節能診斷員，為用戶提供免費用電分析。（圖／台電提供）

記者林淑慧／台北報導

邁入夏日用電高峰，台電推廣節能出新招。台電公司今（29）日在全台成立「節能診斷中心」，選出首批、共60名節能診斷員，為用戶提供免費用電分析；其中，台北市區的龍安及古亭國小，今年6、7月即省下三萬元電費，為節能減碳盡一份心力。

全台用電攀升，台電今天在北、中、南三區處同步舉行「節能診斷中心揭牌典禮」，由台電副總經理王耀庭主持，並自即日起提供臨櫃、電話諮詢服務，並有專人走訪用戶用電場所，提供用電診斷服務。

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▲台電公司今（29）日在台北西區營業處、台中區營業處及高雄區營業處，成立北、中、南「節能診斷中心」。（圖／台電提供）

王耀庭指出，台電的第一批節能診斷員將使用專業的能源量測儀器，如電力分析儀、紅外線熱顯像儀等，檢測設備用電效率，並整合高壓入口網站資料，進行電力系統分析，讓用戶感受完整的節電服務。

例如，台電檢視去年全台學校用電情形，發現有195間學校的契約容量並「不合身」，像是台北市的龍安國小、古亭國小等，經台電協助為其調整契約容量，今年6、7月節省的電費就超過3萬元。

為了讓民眾方便查詢節電妙方，台電已建置「用電健檢中心」網站，為家庭、小商店及製造業，提供用電管理資訊，如住商型簡易時間電價試算等，現在更進一步在台北西區營業處、台中區營業處及高雄區營業處，成立北、中、南「節能診斷中心」，初期先鎖定高壓用戶為服務對象。