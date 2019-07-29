高盛：亞洲出口反彈復甦　貿易戰陰影退散...台灣也報喜！

▲高盛認為，亞洲的出口下滑態勢已經從谷底逐漸回溫。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

高盛集團（Goldman Sachs）的經濟分析師表示，亞洲的出口下滑態勢已經從谷底逐漸回溫，台灣、越南和印度等亞洲經濟體對美國出口皆呈現顯著的成長，而且，這也有效抵消了中國大陸出口下滑帶來的經濟衝擊。



高盛的經濟分析師提爾頓（Andrew Tilton）於研究報告中指出：「隨著亞洲經濟體對中國大陸的出口復甦，而且，科技產品跟非科技產品皆呈現穩定出口，中美貿易戰對亞洲經濟體的衝擊可能已經慢慢減弱。此外，亞洲貿易循環週期的反彈似乎較預期來得晚，此次衰退的持續時間比過去還久」。

中美貿易談判代表將於本週在上海再次舉行會談，高盛表示，即便貿易緊張的態勢再度升高，預計許多國家的政府和央行將會推出一波經濟刺激政策以推動經濟成長，這將有助於貿易復甦。此外，美國聯準會（Fed）在本週或將實施10年來的首次降息措施。

請繼續往下閱讀...

不過，美國若進一步對中國大陸的商品課徵關稅也將帶來更大的衝擊。高盛的經濟分析師認為，在達成最終貿易協議之前，貿易情勢的惡化應該是暫時的，全球供應鏈的持續調整或能減輕潛在的貿易損失。倘若，貿易的緊張情勢持續惡化，超出基本的預期，亞洲的貿易情況將可能再次陷入低迷，如果明年的情勢依然沒轉好，當前的經濟下滑週期將創下自1990年代以來最長的紀錄。