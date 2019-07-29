如興併購案涉弊...今開盤跌停　強調「營運與財務一切正常」

▲ 如興董座陳仕修訊後以5百萬金額交保。（圖／記者趙永博攝）

記者李瑞瑾／台北報導

如興（4414）被爆出併購案涉嫌違反證交法，董事長陳士修26日遭北市調查處約談，偵訊後以500萬元交保，如興今（29）日開盤跌停至13.25元；針對檢調搜查，如興表示會全力配合，而營運與財務一切正常不受影響。

2015年如興董事長陳仕修以130億購併大陸玖地集團，該集團營收規模比如興大過5倍，為台灣紡織業史上最大購併案。不過時代力量立委黃國昌在2018年間提出質疑，懷疑國發基金動用15億元，協助如興購併玖地，但是該購併案未包含玖地旗下的「夢爾羅」、「庄吉」2家公司，而2間公司員工的薪水，卻是由如興所支付，根本是「用台灣納稅人的錢，養大陸藏起來的公司」。

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此案經金管會將相關資料函送後，檢調懷疑如興購併案中，疑似有財報不實等問題，26日兵分3路搜索，並以涉《證交法》嫌疑人身分，約談董事長陳仕修以及徐姓如興財務副總，2人當晚就被送往北檢複訊，由檢察官漏夜偵訊，檢方如此大動作搜索如興，也震驚了全台紡織業。

經過檢方複訊後，27日凌晨2時序許，檢方依證券交易法，諭令如興董事長陳仕修及徐姓財務副總，分別以500萬及50萬元交保候傳。

如興對此發布重訊表示，對於檢調單位調查，公司基於誠信及資訊公開原則，已公開說明，在調查過程中也全力配合並提供一切必要資料。且此事對公司財務業務並無影響，營運與財務也一切正常，不受影響。