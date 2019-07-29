觀望Fed降息、中美協商　台股今開盤下跌19點開10,872點

▲ 市場觀望氣氛濃厚，台股今日開盤下跌19點、開10,872點。（圖／路透）

記者李瑞瑾／台北報導

本周包含聯準會公布利率政策、美中進行新一輪協商等消息，市場觀望氣氛濃厚，台股今（29）日開盤為10,872點、下跌19點。

電子三雄今日全數開低，股王大立光（3008）開在4205元、下跌1.17%；台積電（2330）開在260元、下跌0.38%。鴻海（2317）以78.3元開出，下跌0.12%。

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如興（4414）被爆出併購案涉嫌違反證交法，董事長陳士修26日遭北市調查處約談，偵訊後以500萬元交保，如興今日開盤即跌停至13.25元。另外，宏碁（2353）創辦人施振榮之子施宣輝於上周進入宏碁董事會，宏碁今日開盤下跌0.52％，開19.25元。

本周包含蘋果即將於美東時間30日公布新一季財報；中美也將於30、31日在上海展開新一輪貿易戰談判，再加上美國聯準會將宣布利率政策，種種不確定因素下，市場觀望氣氛濃厚，台股仍維持在狹幅震盪。

美股受到企業財報、第 2 季 GDP 優於預期的消息激勵，上周五（26）四大指數僅費半小幅下跌，其餘全數上漲。道瓊指數上漲51.47點或0.19%，收27192.45點；那斯達克指數上91.67點或 1.11%，收8330.21點；標普500指數上漲22.19點或0.74%，收3025.86點；費城半導體指數下跌0.26點或0.02%，收1593.86點。