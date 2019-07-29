華為加速開發自家晶片　高通向白宮抗議60%晶片賣不出去

▲華為開啟自己的海思麒麟晶片計劃及鴻蒙操作系統計劃。（圖／路透社）

記者陳心怡／綜合報導

華為公司日前受到美國發起的限制禁令，外界原以為這是對華為的一大傷害，沒想到華為卻因此而開啟自己的海思麒麟晶片計劃及鴻蒙操作系統計劃，連帶威脅到美國的晶片業者，外媒報導，高通已聯合超過35家美國公司，一致要求美國解除對華為的禁令，並且還向白宮抗議，因為高通60%的晶片都賣給了中國，假如晶片不能賣給中國，對高通將是一大損失。

華為自主研發的7奈米製程晶片已經開始被運用在華為的手機上，這一款晶片是華為採用智能排名第一的達文西架構。

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晶片領域一直都是美國科技企業的天下，尤其是美國高通生產的驍龍晶片，如今已經佔據大部分的手機品牌，而隨著中國大陸國產手機銷量越來越高，對高通晶片的需求也越來越大，每一年高通僅僅是出口到中國大陸市場的晶片就佔據高通全年晶片的60%。

而在美國提出禁令後，高通迫不得已開始斷供華為，停止對華為的一些技術支持，但這也讓華為晶片的研發力度越來越強，在晶片領域，華為晶片已經發展成為一個不可忽視的力量；不僅如此，在中國的5G市場上，高通的5G晶片驍龍855因為不支持SA獨立組網，也被中國移動、中國聯通和中國電信三大運營商「拒於門外」。

經過晶片危機事件後，眾多的科技企業都意識到自主研發晶片的重要性，包括小米、格力等科技企業都在加大對晶片領域的研發，包括蘋果日前買下英特爾晶片事業，目的就是希望能早日減少對高通的依賴。