威力彩今晚頭獎上看14億　歷年頭獎幸運兒血型曝光！快試手氣

▲今天晚上開獎的威力彩頭獎獎金上看14億元，頭獎金額再創今年新高。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

威力彩已連摃42期，今（29）日晚間開獎威力彩上看14億元，頭獎金額再創下今年新高，若有幸運兒一注獨得，有機會成為將會是公益彩券第4屆（2014年）以來排名第5高的單注頭獎獎金，也是威力彩史上第9高的單注頭獎獎金。

根據台灣彩券公司統計，威力彩自2008年發行以來，一共開出72注頭獎，送出517.67億元的頭獎獎金，平均每注頭獎獎金將近7.19億元。今天晚間頭獎上看14億元，若幸運獨得的話，抱走的獎金不但是威力彩平均單注頭獎獎金的2倍，相當於年薪百萬的上班族，平均得不吃不喝工作1,400年，才能賺到同等的財富。

請繼續往下閱讀...

統計也指出，威力彩歷年得頭獎者的血型以O型最多，占比達54%，再者是A型（26%）、B型（15%）和AB型（5%）。有趣的是，觀察去年統計至今，血型AB型的頭獎幸運兒比例大幅增加，比例高達22%，頗受財神爺眷顧呢。

台彩表示，從去年11月5日以後，就沒有累積超過10億元的頭獎，這次睽違近9個月，頭獎累積至14億元，帶動買氣攀升，買氣增加約5成，趁著暑假多跑幾家投注站買彩券的民眾也變多了，就是不想讓財神爺擦身而過。