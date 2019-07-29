雲端最有錢／我玩故我賺　強勢美元輕鬆投資

新聞節目中心／綜合報導

近世界各國紛紛宣布降息，印度、紐西蘭、澳洲已經都降息了，前幾天南韓還有印尼也跟進分別宣布降息1碼，並預告還有進一步調降利率空間，雙雙加入亞太央行今年來寬鬆利率政策行列，以因應全球經濟成長減緩趨勢。

鑑於全球經濟成長放緩等諸多外部因素干擾美國經濟成長，市場高度預期聯準會將於7月30日至31日的例會宣布降息，降息幅度也從1碼加碼到2碼。全球吹降息風，投資人應該如何調整投資方向跟策略? 另外，7、8月是旅遊旺季，你今年出國了嗎? 怎麼樣在旅行途中，看見成長及投資的機會，雲端最有錢第49集節目中將和大家一一討論。

▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》1/16起，每周一、周三下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）

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關於《雲端最有錢》

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資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」、「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作財經節目—《雲端最有錢》於1月16日起，每周一、周三下午1點10分至2點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。