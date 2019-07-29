瘋電影／AI終結戰　養母資格檢定

文／賴賴

瘋言瘋語：

雖然演員數很少，原則上只有三個腳色，但是劇本還是寫得不錯，三個女人的糾結，交叉了母性光輝與人性挑戰，欺騙、懷疑、信任、利己，簡單的幾個元素就可以讓三造關係複雜，很厲害，場景不多的便宜劇本，卻能如此出色，最後拉出了一個大命題：為母的條件，正是現今人類必須要好好思考的大課題，但是何謂完美，誰來定義，這確實有很大的矛盾衝突在其中。

看到後來才發現這個答案，有驚喜，原來從頭到尾都是一場測驗，這個孤獨長大的女孩，使否能夠勝任母親工作一職，原來母親工作必須如此無私，並有責任感與高智慧，現實環境大多數不是如此，而真是如此也不見得教育出優越的孩子，所以說定義很重要，高靈性純善人格的定義優越，還是高智慧能做最正確的判斷與犧牲，赫然發現原來自己如此平凡，恐怕是要被燒掉銷毀的。

電影好看，美術陳設設計加分，機器人有點人，視覺感豐富。

片 名：AI終結戰

英文名稱：I am Mother

類 型：科幻、懸疑/驚悚

上映日期：2019-06-28

片 長：01時55分

導 演：格蘭特史皮托瑞(Grant Sputore)

演 員：希拉蕊史旺(Hilary Swank) 、 克蕾拉露嘉德(Clara Rugaard) 、 羅絲拜恩(Rose Byrne)

國 家：澳大利亞

語 言：英語

發行公司：采昌



劇情大綱

人類的未來，交給機器人決定

在一場毀天滅地的世界大戰之後，人類的身影在地球上絕跡，為了讓人類可以再度繁殖增衍，一個名為「母親」的機器人應運而生。她成功培養出第一個新世代的人類「女兒」（克蕾拉路加德飾演）。從此，這對母女相依為命，在基地中過著平穩生活。某日，一位受了傷的神秘女人（希拉蕊史旺飾演）突然闖入基地，並帶來了地表世界的新消息。



她的出現讓「女兒」對從小被灌輸的認知產生了懷疑，並逐漸對「母親」產生了不信任感。於是，「女兒」展開了一場祕密調查…



究竟「母親」慈愛的背後，是否真的隱藏著不可告人的秘密？世界大戰和人類滅絕的真相又是什麼？

▲突然出現求救者，每口胡言亂語的外面世界。

▲從未見過活人如何分辨她所言真假。

▲終於逃出挾持後，卻被機器人鎖定。



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