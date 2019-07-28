影／遊輪旅遊正夯　雄獅總經理夫妻上船開趴回甘人生

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影／遊輪旅遊正夯　雄獅總經理裴信祐夫妻上船開趴回甘人生

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記者林淑慧／台北報導

遊輪旅遊正夯，台灣已連續兩年蟬聯亞太區第二大郵輪市場，雄獅集團總經理裴信祐日前帶著結婚逾三十年的太太，參加威尼斯號在台首航行程，裴夫人在船上為同行的熟齡夫妻們獻唱，回甘人生所得到的心靈滿足，也成為二人甜美的回憶。

依據統計，台灣去年國際郵輪旅客突破120萬人次大關，不僅年增率高達二成，並連續兩年蟬聯亞太區第二大郵輪市場，吸引公主遊輪、雲頂集團紛紛加碼台灣，分別派駐「盛世公主號」及星夢郵輪的「世界夢號」來台搶市。

▲雄獅集團總經理裴信祐（左三）日前帶著結婚逾三十年的太太，參加威尼斯號在台首航行程，共譜難忘的旅遊回憶。（圖／記者呂佳賢攝）

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▲雄獅集團總經理裴信祐（左三）日前帶著結婚逾三十年的太太，參加威尼斯號在台首航行程，共譜難忘的旅遊回憶。（圖／記者呂佳賢攝）

2019年，台灣市場還有更多的郵輪新體驗。創新之一，是雄獅與全球最大郵輪公司─嘉年華郵輪集團旗下的太陽公主號、歌詩達威尼斯號攜手合作，舉辦全台首次、規模最大「愛Move嘉年華」郵輪盛會，於清明連假日韓賞櫻、母親節獨包新船威尼斯號，帶領旅客從春季一路展開5航次，共計1.2萬旅客人次。

其中，最具話題的是2019年3月從義大利下水、首艘專為亞洲量身打造的全新郵輪威尼斯號（Costa Venezia），亞洲首航就選定台灣。裴信祐表示，威尼斯號未來將以上海為母港，前進上海之前，先航台灣，可見對台灣市場的重視。這艘最新郵輪有135,500噸，可容5,260人，是停靠基隆港可搭載人數最多的船，也是以基隆為母港造價金額最高的一艘船。

威尼斯號的飲食、娛樂風格皆為亞洲旅客量身打造，設有近4成家庭式艙房，全球獨有、重金從威尼斯建造的貢多拉大運河餐廳，伴隨船夫優雅美妙的歌聲，重現威尼斯經典；另外，攜手義大利尤文圖斯足球隊，推出亞洲獨家海上足球俱樂部，還有戶外思高兒童俱樂部，以及威尼斯傳統面具狂歡節和演出「羅密歐與茱麗葉」歌劇的鳳凰劇院。

威尼斯號明年台灣首航時間為5月9日，8天行程包括鹿兒島、宮崎、大阪、高知4個港口，其中大阪停靠港口位於市區，可停靠時間長達12小時。團費36,900元起，即日起報名團費每人最高省1萬，帶媽咪上船還可再折1314元。

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