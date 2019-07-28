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影／雄獅旅遊O2O佈局進擊全球　搶攻海外出境遊市場

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記者林淑慧／台北報導

全球旅遊線上業者如Expedia、Agoda、Hotels.com等，分食傳統旅行社的市場大餅，國內最大規模上市旅行社雄獅集團總經理裴信祐表示，因應自由行市場成長趨勢，雄獅透過海外公司資源，整合進行目的地管理與客源地管理，提供特有的全球「一條龍」服務，搶攻全球海外出境遊的新藍海商機。

全世界的旅遊線上業者包括Expedia、Agoda、Hotels.com都在想盡辦法從傳統旅行社的身上挖一塊肉。旅遊可以完全被拆解成「機票」、「住宿」與「行程」三大個體，從在地行程、當地交通與餐食、人文體驗等，不須再透過旅行社的套裝行程，消費者就能夠來一場真正自由的「自由行」。

▲雄獅旅遊積極佈局海外出境遊市場，集團總經理裴信祐(右二)表示，目前已能提供美國洛杉磯、加拿大溫哥華旅客，前往日本、澳洲、台灣、中國大陸等地旅遊。（圖／記者呂佳賢攝）

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▲雄獅旅遊積極佈局海外出境遊市場，集團總經理裴信祐(右二)表示，目前已能提供美國洛杉磯、加拿大溫哥華旅客，前往日本、澳洲、台灣、中國大陸等地旅遊。（圖／記者呂佳賢攝）

依據觀光局統計，2016年台灣超過1458萬人次出國，自由行旅客與團體旅客出現黃金交叉，超過六成的出國旅客選擇自由行，選擇參加旅行社的團體旅遊者卻只剩三成；面對旅遊線上業者「去中間化」的能力，逐漸瓦解旅行社的一塊塊服務版圖，雄獅又要如何應戰？

面對消失中的台灣客源，裴信祐表示，因應國人自由市場成長趨勢，雄獅每年斥資至少2億元打造資訊平台，例如「雄獅玩樂全球自由行」即時確認平台，讓旅客訂購流程友善化，即訂、即付、即時確認，促使全球線上服務再升級。

他指出，近十年來雄獅因應智慧旅遊發展，進行虛實通路整合，延伸線上線下服務，除深化核心競爭力的科技力外，也持續優化旅客體驗品質，像是透過開發「LION BUBBOE TOUR」App，以整合行動平台系統資源，進而整合團體遊程中的服務。

另外，雄獅也發展出以全球「目的地旅遊」為核心理念的手機應用程式「Journey on旅途中」App，能提供行前或行中的隨買、即訂、即用，除自由行半日或一日遊程，飯店餐券、咖啡、電影票、旅遊伴手禮都可隨時訂購，滿足食、住、行、娛、購、遊的多元化需求。

雄獅透過海外公司資源，整合進行目的地管理與客源地管理，以多元、深度、差異的海外旅遊商品，提供特有的全球「一條龍」服務，成為操作海外出境遊的利基。

裴信祐指出，雄獅目前已能提供美國洛杉磯、加拿大溫哥華旅客，前往日本、澳洲、台灣、中國大陸等地旅遊，並透過電商平台佈局，在東南亞、中國大陸及日本上架台灣旅遊產品，去年營收成長率最高達五成，目標在未來三年內佔集團總營收比重達一成。

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