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私菸案！華航找菸商直供還收費　台酒回應：往來屬正常商業行為

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▲搭機,機艙,華航,飛機,飛機餐,椅背屏幕,機上娛樂,機上視聽設備,停機坪。（圖／記者彭懷玉攝）

▲私菸案愈演愈烈，華航這次量量販售免稅菸，疑似找菸商直供，還可以收取「經銷」的費用。（圖／記者彭懷玉攝、示意圖）

記者賴文萱、吳靜君／台北報導

總統專機私菸案越演越烈，今(28)日有媒體報導，華航直接向各菸商下訂單，並且可能索取上架費、廣告費。被點名的台酒則回應，與華航是正常的供貨行為，並且強調這次私菸案涉及台酒的菸品僅兩箱100條，華航倉庫隨時都有足額的量可以提供給客戶，與華航往來並沒有異常的行為。

不願意具名的業者透露，一般來說因為班機銷售的菸品量都不會太大，所以航空公司銷售的菸有可能是來自免稅店。但是也不排除航空公司直接向各菸商、菸廠免稅購買，只要航空公司有免稅的執照，就可以與菸商接洽。至於會不會收上架費、廣告費就是航空公司與菸商之間合約簽訂。

請繼續往下閱讀...

根據了解，台酒支付華航的費用，是依情況支付機上型錄的廣告費貨上架費，另給華航菸品價差做為佣金。而菸品在機上販售也是一種「經銷」概念，即便菸品在機上賣的很少，但可以在飛機上曝光或在機上型錄出現，就算是一種行銷。

若以這次走私菸為例，華航直接跟菸商接洽，不論是廣告費還是上架費，多是以「經銷」的概念收取，但各家菸商為了搶訂單，部分菸商也會給予通路較好的價錢，也希望航空公司多拿一點貨銷售，此外，航空公司對於合約內容也會保密。

對於這次的爭端，台灣菸酒僅回應，平常確實有賣菸酒給華航，但與華航的往來都是正常的業務，費用的支付都屬正當的商業行為。這次，總統專機走私案涉及台酒菸品只有100條，量沒有特別大，華航的倉庫裡會有足額的存量，所以此次與華航往來也沒有異常。

華航則表示，依使用者付費概念，華航提供銷售展售平台，經遴選與行政流程後，供國內、外優秀商品在華航各通路販售。

華航指出，所有販售的免稅品，除議定的銷售利潤外，機上雜誌刊登費（即一般通路所謂之上架費），也參考業界通用作業方式，即廠商支付本公司機上免稅品銷售的通路費用。商品補充是與供應商就庫存量協議後叫貨，完成通關手續後，方能進行商品運補。

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▼台灣菸酒。（圖／記者吳靜君攝）
 ▲▼台灣菸酒。（圖／記者吳靜君攝）

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關鍵字：私菸案,華航,上架費,廣告費,傑太日菸,台酒

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