境外資金匯回專法將上路　千億活水將回台　會計師提醒7大要點

▲境外資金匯回將可以用優惠稅率，會計師提醒台商7大要點（圖／免費圖庫pixabay、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

境外資金專法3大部會包含財政部、經濟部與金管會皆已經公布相關子法，預計8月中旬將上路，境外資金、台商的資金也正準備回台投資。資誠會計師事務所會計師林巨峯提醒想要回台、將資金匯回的台商，要注意7大事項。

一，直接投資：海外除了投資本業外，亦放寬可投資其他營利事業，包含新設或是既存事業，其中既存事業，必須是現金增資，不能買老股。

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二，間接投資：透過「創投或私募基金」投資對象可包括國內（外）事業，但需留意，投資國內重要政策領域產業的未上市櫃公司(包含興櫃公司)比例，應符合規範，即第3年大於20%，第4年大於50%。

三，投資範圍：考量台灣需要引進技術以提升產業發展，並鼓勵產業創新，有關權利金及研發支出是否可列入軟體或技術支出範圍，另人才培訓支出及國際品牌形象支出可否列為相關必要支出，尚待未來主管機關經濟部最終研議。

四，留意申請優惠稅率的時程、準備的文件：須留意投資計畫核備、完成證明申請、退稅的相關程序、應備文件、時限等，避免程序不符合規定而影響優惠稅率的適用。其中，投資計畫完成證明的申請，須檢附會計師就各項支出查核的報告。

五，專法與其他租稅優惠，不得重複抵減：個人及營利事業已依專法規定課稅者，不得再享有其他法令所定的租稅優惠，例如產創條例第23~3條列為未分配盈餘減除項目，產創條例第23~2條有關個人現金投資國內高風險新創事業公司之抵減，產創第10~1條智慧機械或5G支出投資抵減。

六，用於併購資金，恐無法符合範圍：投資範圍須符合「境外資金匯回投資產業辦法」限定的3大項目，若匯回資金打算用於併購交易，恐無法符合範圍。

七，25%金融商品投資範圍，金管會是採正面表列：提醒保險部分主要限於保障型，如年金保險與高齡化，如長照險傷害險與健康險商品，不包含投資型或儲蓄險商品，且金額僅限資金回台金額的3%。