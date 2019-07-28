迎戰純網銀　銀行數位帳戶　比高利、拚回饋建立「小金庫」

▲永豐銀數位帳戶。（圖／永豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

金管會預計在本週公布兩張純網銀的名單，這也讓傳統銀行關注，所以以活儲高利、外幣定存高利以及綁定信用卡加碼回饋等方式，先鎖數位帳戶消費者的心。

Money101台灣董事總經理周純如表示，民眾開立數位帳戶，除了便利性是主要考量之外，各家銀行數位帳戶端出的牛肉是許多民眾考量重點，建議民眾開戶之前可以多留意數位帳戶提供的存款優利、優利的計息期間、免費轉帳次數、投資手續費折扣、刷卡回饋率等內容，找到適合自己數位金庫。

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周純如指出，一般傳統活儲帳戶利率大約介於0.15%~0.2%左右，有不少銀行數位銀行帳戶就提供1%到1.2%左右的活儲利率，差距5至6倍。不過，民眾應睜大眼睛仔細了解各家銀行優利存款的計息期間、每日存款餘額是否1元就起息，還是5,000元以上才計息，以免實際領到的利息與期待不符。

傳統銀數位帳戶 新台幣活儲高利卡位

以永豐銀的「大戶DAWHO」今年底之前活儲利率1.1%，且在100萬元之內都可以享受高利，是目前市場上相當受到關注的數位帳戶。台新銀行則仍有1%高利回饋，在8月8日之後，高利存款的上限則為50萬元。

公股銀行也不甘落後，也有高利的活儲方案，例如兆豐銀行的Megalite數位帳戶，今年底之前有1.2%的高利活儲利率，最高額度可以達到10萬元；一銀則是也有1.2%，最高可到12萬元；華銀則是1.1%，最高同樣為10萬元。

美元帳戶 高利＋減分雙重優惠

數位帳戶另一吸睛點，就是美元定存，現在美元定存大約是在在2%左右，不過台新銀行的Richart帳戶2.7%；兆豐銀則是推出高利快閃活動，預計在8月5日到8月7日推出3天的2個月期7%賺高利，讓小資族、年輕人賺高利。此外換匯也有結匯優惠，透過數位帳戶換美元大約都可以減3分，讓數位帳戶存款戶在外幣貴森森的同時，可以省荷包。

另外，銀行也會祭出其他整合的優惠，例如結合信用卡，現金回饋更高，以彰銀為例，Ｍy樂現金回饋卡結合數位帳戶，則也多0.5%的回饋；永豐銀則是「DAWHO現金回饋信用卡」綁定數位帳戶消費加碼1%。

▲銀行數位帳戶比較表。（製表／記者吳靜君、資料來源／各銀行、以各銀行公告為準；money101）

純網銀定位 成為民眾生活的記帳秘書

至於純網銀即將加入市場，銀行業者表示，純網銀拿到執照、準備開業等也要等到明年，初期為了要吸引客戶，確實會用「短期高利」的方式吸引民眾開戶，因資金成本也會比較高，所以高利的期限應不會太長。也因為純網銀的資金成本高，加上現在銀行的利差已經「低到見骨」以房貸利率來說，放款利率低於2%，其他放款利率也很難拉高利差，更何況是初入市場的純網銀，因此銀行業者認為，純網銀放款上也很難殺價競爭。

專家表示，未來純網銀將為了要吸引存款戶，除了會提供優惠例如手續費的折讓之外，未來也會與網路商店合作，成為未來民眾支付的重要工具之一；以及也會瞄準跨境匯款、轉帳等，減少過去填表單的流程，讓純網銀成為紀錄收支、記帳的好夥伴、好秘書。