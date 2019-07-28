豬眼角膜展開人體臨床試驗　亞果生醫現金增資力拚年底興櫃

▲亞果生醫執行長謝達仁。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

亞果生醫今年參展亞洲生技大展（BIO Asia-Taiwan Exhibition），展示研發成果與技術，執行長謝達仁表示，Discovery曾經前來採訪報導，用天然膠原蛋白支架為吉娃娃進行移植成功的案例，已經正式展開人體臨床試驗，並預計辦理現金增資，力拚年底興櫃登錄。

謝達仁表示，亞果生醫在2016年以天然膠原蛋白支架生醫組織工程材料，為一隻右眼失明的吉娃娃小型犬隻進行眼角膜移植，並在術後二個月成功讓吉娃娃重見光明，還吸引Discovery探索頻道前來進行專題報導，現在這項技術已經正式展開人體臨床試驗。

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▲亞果生醫各項生醫材料。（圖／記者姚惠茹攝）

謝達仁指出，這項平台技術主要是使用「超臨界二氧化碳流體」清除動物組織器官內的細胞，並將動物膠原蛋白支架做移植，從豬隻衍生的組織工程材料，包括人工皮膚、骨粉、骨塊、軟骨、眼角膜、血管、神經、氣管、輸尿管、心臟、腎臟、肝臟等，取代人體移植器官。

謝達仁表示，目前眼角膜在三總、北榮、高榮、高醫等，骨填料則在三總分別進行人體臨床試驗，並在今年初與三總合作設置研究中心，共同進行科專計畫，針對血管、神經、氣管、輸尿管、心臟、腎臟、肝臟等全豬應用規劃。

謝達仁以心臟衰竭病患為例，等待器官捐贈曠日費時，但是透過這項技術平台可以把豬心的細胞支架放進腹腔，接通病人自己的血管，就可望透過血流帶來的幹細胞重建心臟，做為自身心臟器官移植之用，而且目前已經在進行動物試驗階段。

謝達仁強調，亞果生醫已經在7月17日送公開發行，並預計辦理現金增資，力拚年底興櫃登錄。