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聖杯技術讓一頭豬產值3億元　美國NASA也找上亞果生醫

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▲亞果生醫執行長謝達仁。（圖／記者姚惠茹攝）

▲亞果生醫執行長謝達仁。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

亞果生醫今年參展亞洲生技大展（BIO Asia-Taiwan Exhibition），展示研發成果與技術，主要是使用「超臨界二氧化碳流體」清除豬隻組織器官內的細胞，並將動物膠原蛋白支架移植人體，透過修復細胞來重建組織缺損，並在今年6月吸引美國NASA來洽談合作。

亞果生醫執行長謝達仁表示，自己最早期做中草藥萃取，使用到「超臨界二氧化碳流體」的技術，後來因為先前的工作經驗，意外打破這項存在於世界上近200年的技術應用，成為全世界第一個用「超臨界二氧化碳流體」把豬皮純化出膠原蛋白的人，更因此被稱為「聖杯技術」。

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▲亞果生醫執行長謝達仁。（圖／記者姚惠茹攝）

▲骨填料與人工皮膚。（圖／記者姚惠茹攝）

謝達仁表示，這個技術平台主要是使用「超臨界二氧化碳流體」技術，將豬隻的組織器官內的細胞清除，並將動物膠原蛋白支架用來做為人體組織工程的「細胞支架」，不僅可以快速修復人體組織缺損，而且沒有過敏排斥反應，未來將可望做為人體移植器官之用。

謝達仁舉例說明，像是豬皮可以做為燒燙傷、創傷、潰瘍傷口的敷料；豬骨可以做為骨頭缺損的填補，包括四肢骨頭、齒槽骨，甚至是豬的眼角膜、軟骨、血管、神經、氣管、輸尿管、心臟、腎臟、肝臟等都可以直接取代，讓一頭全豬產值擴大到3億元。

這樣技術不僅吸引國際企業洽談合作，甚至連美國NASA太空總署今年6月都來洽談合作，謝達仁表示，合作主要是使用豬骨進行骨填料的外太空實驗計畫，針對太空人的骨質流失做研究，期望解決他們每個月平均流失1.5％的骨質的問題，成為全世界第一個在外太空進行實驗的生醫材料。

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