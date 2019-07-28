「郭柯配」問題難解　韓國瑜趕在全代會前夕拜會馬英九

▲韓國瑜27日出席「開薪回高雄、預見薪未來」徵才活動。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導



國民黨全代會28日將提名高雄市長韓國瑜參選2020總統。就在全代會召開前夕，韓國瑜27日也特地北上拜會前總統馬英九。由於前鴻海董事長和馬英九關係良好，郭台銘角逐黨內初選時更傳出是由馬英九在背後大力支持，如今在傳出郭台銘有意脫黨參選甚至有可能與台北市長柯文哲組成「郭柯配」的情況下，韓國瑜特別探視馬英九的舉動也引發外界聯想。

據與會人士表示，馬英九與韓國瑜約進行50分鐘的會談，雙方的互動非常良好，兩人除針對總統大選交換意見外，也談及高雄市的治水、清淤問題，也有談到台灣目前的困境，諸如核能、兩岸及民主倒退等議題。馬英九特別提醒韓國瑜，總統蔡英文一定會在大選中主打主權的問題，要韓國瑜小心特別小心。

由於日前馬英九曾提到，他會幫忙前鴻海董事長郭台銘與韓國瑜聯繫，但與會人士表示，兩人今天會談中，並沒有談到郭台銘，但兩人都有共識，國民黨一定要團結，2020國民黨一定要勝選。

針對北上拜會馬英九一事，韓國瑜受訪時表示，聊了719水災問題，還有未來高雄捷運線如何更有效的發揮，交通事故減少，還有能源政策議題，當然也談到兩岸問題，談50分鐘，都以公共事務為主。

至於全代會的演說內容，高雄市長韓國瑜表示，兩岸是重要議題，經濟也是重要議題，整個黨員大家團結的心，以及喚起台灣人民要了解處境為何，有很多方方面面。

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