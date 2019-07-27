　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

台灣精品日首度結合Zumba大師課程　舞出創新魅力

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 經濟部國際貿易局楊珍妮局長(左二)、外貿協會黃志芳董事長(左三)及葉明水秘書長(左四)參與台灣精品ZUMBA有氧舞蹈。（圖／貿協提供）

▲ 經濟部國際貿易局楊珍妮局長（左二）、外貿協會黃志芳董事長（左三）及葉明水秘書長（左四）參與台灣精品ZUMBA有氧舞蹈。（圖／貿協提供）

記者李瑞瑾／綜合報導

由經濟部國際貿易局及中華民國對外貿易發展協會（貿協）共同主辦的「2019台灣精品健康運動日」今（27）日在台北世貿一館B區登場。台灣精品首度在臺灣結合時下最熱門的Zumba舞蹈及「台灣精品館」展售，傳遞台灣精品「正面、健康、活力」的形象，並讓參加者體驗台灣精品「創新價值」精神及引領全新的生活型態（Lifestyle）。

此次「2019台灣精品健康運動日」除了90分鐘Non-Stop 「Zumba®大師課程」，現場也展售最時尚又健康之台灣精品，共有21家品牌參與聯合展出，內容包括：親子共樂、運動休閒以及文創生活等三大主題的相關產業。貿協也安排現場專人導覽，介紹台灣精品及獲獎之產品，讓民眾在體驗產品時，更深入認識台灣精品，也了解政府用心把關每件獲獎產品的品質，以及台灣精品之品牌精神與價值。

請繼續往下閱讀...

開場前，貿協董事長黃志芳、貿易局局長楊珍妮及貿協秘書長葉明水也與Zumba推廣大使一起帶領現場參加民眾做暖身操。黃志芳表示，這次活動特別設計一段「台灣精品舞」，讓參加民眾深刻感受台灣精品的創新魅力，以及台灣精品為生活帶來更美好的體驗，就如同其品牌中文標語「創新台灣、精彩世界」。

現場參觀民眾表示，一天活動下來，不僅感受到台灣精品的熱情與活力，藉由參觀台灣精品館，認識更多臺灣優質的產品，也透過現場專人導覽，更能體會台灣精品的品牌精神。

參與展出的品牌商也表示，透過此次活動更貼近消費者，不僅能推廣品牌，也更加了解消費者對其產品的使用心得，非常有意義。透過台灣精品活動能與消費者近距離接觸，並分享獲獎產品的研發理念，希望讓消費者親身感受台灣文創生活產業的創新魅力。

ET快訊
世泳賽／無視「孫楊條款」！巴西名將拒絕與孫楊握手
車禍最美風景！建國高架「深V女車主」引爆老司機
林志玲婚後51天首露面！甜笑「挺肚」給拍正面回應懷孕

關鍵字：貿協,台灣精品,經濟部,國貿局

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

台灣精品日首度結合Zumba大師課程　舞出創新魅力

高雄市民人均負債8.8萬全台最高　台北市的2.6倍、桃園市的5.2倍

橫跨80歲年齡差、超過400名選手齊聚　富邦甲子盃展現「世代共融」活力

蘋果申請豁免Mac Pro零件關稅　川普拒絕還補刀「在美國製造就沒事！」

快速顯影血管「一針見血」　工研院首次展示「皮下靜脈顯像裝置」

只有3天！地表最強外幣數位帳戶　兆豐銀美元定存利率飆7%

快訊／大樂透1億元頭獎一注獨得！獎落台中西屯

因華生技罕病用藥原料出貨　多項新藥研發步入收成期

境外資金匯回優惠與產創優惠不得重複　台商應先釐清

中美貿易戰影響　中金報告：中國減少200萬工作機會

5歲弟偷帶手機去補習怕被媽打　嘶吼辯駁3分鐘：應該要醬子～

韓爬過的樹5小時後全是「發泡劑」　像土黃毒瘤...他提3點危害：誇張

「覺得爸爸好還是媽媽好？」　超萌雙胞胎回答...大S驚：超成熟！

國安私菸案蔡英文稱「長期陋習」 韓國瑜轟：領導能力絕對有問題

驚！高雄燕巢區自來水管突爆裂　水柱狂噴...炸出「2公尺深大天坑」

體驗「7日街友」 沒手機、睡紙板 他站6hrs陪身障伯叫賣暖哭網友

BY2第2次公演其他選手看到哭　「全新突破」華晨宇也認證了

深淵巨喉！2分鐘乾3.9kg汽水 他喝完打「巨長噁嗝」網嚇翻

鄧紫棋衣櫃間大公開　網驚訝：可以開服飾店了!

大貨車右轉撞機車！輾爆還不停　騎士卡輪前狂掙扎驚魂爬出車底

台灣精品日首度結合Zumba大師課程　舞出創新魅力

高雄市民人均負債8.8萬全台最高　台北市的2.6倍、桃園市的5.2倍

橫跨80歲年齡差、超過400名選手齊聚　富邦甲子盃展現「世代共融」活力

蘋果申請豁免Mac Pro零件關稅　川普拒絕還補刀「在美國製造就沒事！」

快速顯影血管「一針見血」　工研院首次展示「皮下靜脈顯像裝置」

只有3天！地表最強外幣數位帳戶　兆豐銀美元定存利率飆7%

快訊／大樂透1億元頭獎一注獨得！獎落台中西屯

因華生技罕病用藥原料出貨　多項新藥研發步入收成期

境外資金匯回優惠與產創優惠不得重複　台商應先釐清

中美貿易戰影響　中金報告：中國減少200萬工作機會

大貨車頭過高拉斷電桿　轎車「差2秒」就去見上帝了！

大黃狗趴貴妃姿表演打鼓　尾巴狂甩「演奏卡農」：好聽嗎～

麥當勞最猛兒童餐玩具！他翻出「心中第1」籃球電玩機　網推這2項…經典炸

中職／林益全預賽敲16轟　與陳俊秀爭全壘打大賽冠軍

日本「白色名單」傳排除南韓8月2日揭曉　威脅全球供應鏈

女高材生休假返家　消失整天親友滿街找…草叢見「衣服撕爛女屍」

連辦2場全國電競比賽　弘光科大：扎根電競人才並非炒短線

「孩子是來報恩」單親媽曝暖兒貼心舉動　媽媽們羨慕到流淚

近視配鏡合格驗光如何判斷　新北市驗光師公會推驗光所標章

小三瞎扯：道德感作祟！跪求緩刑...法官一查驚見她嬌喊「交纏穿刺」秒打臉

不要菜梗！天竺鼠直接「呸掉」　露出鄙視跩臉...網笑瘋：好機車

財經熱門新聞

即／大樂透1億元頭獎一注獨得！..

兆豐銀美元7%高利定存　只有3..

台泥股東的意外驚喜！　配股配息..

日圓再現0.28字頭　換新台幣..

又降價了！專家預估下周油價出爐..

快訊／華航副總降調特助、邱彰信..

開發金重申　100%併中壽計畫..

快速顯影血管「一針見血」　工研..

杏輝秀天然植提研發成果　旗下杏..

蘋果申請豁免Mac Pro關稅..

因華生技罕病用藥原料出貨　多項..

高雄市每人負債8.8萬　冠於全..

專家預估下周油價出爐：「晚點加..

快訊／施振榮啟動宏碁「股權」接..

更多熱門

相關新聞

海外資金匯回專法　與產創條例優惠不重複

《境外資金匯回管理運用及課稅條例》已經由總統府公布，近期金管會、經濟部以及財政部陸續公布相關子法，預計8月15日上路。勤業眾信聯合會計師事務所會計師陳惠明，各子辦法的鎖定的直接投資與間接投資的範圍相當廣泛，有助帶動台灣經濟發展動能。

友達加碼投資台灣 台商回流金額逼近5000億元大關

雙子星遭駁南海槓上投審會　經部：尊重企業提訴願的權利

台電上半年大虧297億　經長掛保證：全年不會有虧損

雙子星案遭駁回南海槓上投審會　經長：尊重企業提訴願的權利

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 統一發票 艾成王瞳 王令麟 京阿尼 吳宗憲 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 安以軒 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

小黃撞小黃　2車4乘客送醫急救中

「登山客坐湖底握拳亡」嘉明湖4大詭異山難

罷韓正妹告韓粉　他私訊求饒：我已70

15歲少女月事從沒來過　媽落淚訴真相

張君雅小妹妹忍情傷1年激瘦18kg變白肌正妹

辣媽太吸睛　鬍渣叔經過猛瞧入神

來地檢署對質！韓粉喊告罷韓正妹

私菸案「最大咖買主」　就是吳宗憲

他PO文公審外送員　對話曝光風向秒逆轉

女友困廁所尖叫　男破門救人鎖匠傻了

吃屎哥赴連千毅直播單挑吃XX抱水桶吐

蘿莉塔《玩很大》深夜福利！

竇智孔突被拍肩！轉頭一看是「大咖女神」

林志玲婚後分居兩地　AKIRA深夜喝酒談心

買早餐撞見小貓曬太陽！近看哭慘

更多

最夯影音

更多

5歲弟偷帶手機去補習怕被媽打　嘶吼辯駁3分鐘：應該要醬子～

韓爬過的樹5小時後全是「發泡劑」　像土黃毒瘤...他提3點危害：誇張

「覺得爸爸好還是媽媽好？」　超萌雙胞胎回答...大S驚：超成熟！

國安私菸案蔡英文稱「長期陋習」 韓國瑜轟：領導能力絕對有問題

驚！高雄燕巢區自來水管突爆裂　水柱狂噴...炸出「2公尺深大天坑」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面