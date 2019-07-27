台灣精品日首度結合Zumba大師課程　舞出創新魅力

▲ 經濟部國際貿易局楊珍妮局長（左二）、外貿協會黃志芳董事長（左三）及葉明水秘書長（左四）參與台灣精品ZUMBA有氧舞蹈。（圖／貿協提供）

記者李瑞瑾／綜合報導

由經濟部國際貿易局及中華民國對外貿易發展協會（貿協）共同主辦的「2019台灣精品健康運動日」今（27）日在台北世貿一館B區登場。台灣精品首度在臺灣結合時下最熱門的Zumba舞蹈及「台灣精品館」展售，傳遞台灣精品「正面、健康、活力」的形象，並讓參加者體驗台灣精品「創新價值」精神及引領全新的生活型態（Lifestyle）。

此次「2019台灣精品健康運動日」除了90分鐘Non-Stop 「Zumba®大師課程」，現場也展售最時尚又健康之台灣精品，共有21家品牌參與聯合展出，內容包括：親子共樂、運動休閒以及文創生活等三大主題的相關產業。貿協也安排現場專人導覽，介紹台灣精品及獲獎之產品，讓民眾在體驗產品時，更深入認識台灣精品，也了解政府用心把關每件獲獎產品的品質，以及台灣精品之品牌精神與價值。

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開場前，貿協董事長黃志芳、貿易局局長楊珍妮及貿協秘書長葉明水也與Zumba推廣大使一起帶領現場參加民眾做暖身操。黃志芳表示，這次活動特別設計一段「台灣精品舞」，讓參加民眾深刻感受台灣精品的創新魅力，以及台灣精品為生活帶來更美好的體驗，就如同其品牌中文標語「創新台灣、精彩世界」。

現場參觀民眾表示，一天活動下來，不僅感受到台灣精品的熱情與活力，藉由參觀台灣精品館，認識更多臺灣優質的產品，也透過現場專人導覽，更能體會台灣精品的品牌精神。

參與展出的品牌商也表示，透過此次活動更貼近消費者，不僅能推廣品牌，也更加了解消費者對其產品的使用心得，非常有意義。透過台灣精品活動能與消費者近距離接觸，並分享獲獎產品的研發理念，希望讓消費者親身感受台灣文創生活產業的創新魅力。