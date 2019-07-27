橫跨80歲年齡差、超過400名選手齊聚　富邦甲子盃展現「世代共融」活力

▲ 2019富邦甲子盃今年納入靜態的圍棋項目。（圖／富邦銀行提供，下同）

記者李瑞瑾／綜合報導

「2019富邦甲子盃」今（27）日在台灣大學綜合體育館舉辦，今年比賽項目包含桌球與圍棋，台北富邦銀行公益慈善基金會邀集了逾400名愛好桌球及圍棋的朋友參與。其中最年長參賽者為90歲，最年輕僅有8歲，超過70歲的長者有近80位，小於15歲的朋友也有近40位，參賽者共同展現「活躍健康．人際共融」的健康理念。

「2019富邦甲子盃」總比賽獎金逾32萬元，總計桌球項目共有男、女單打組、及去年創新推出深受歡迎的百歲雙打組（一人至少滿60歲、兩人搭擋合計滿百歲）等6個組別；圍棋項目則有個人組與團體組等7個組別，並特別規劃「3人團體賽」的圍棋賽制，除至少一人60歲，同隊的兩位搭檔只要年滿6歲即可，不只促進人際交流，更是「世代共融」的具體展現。

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▲ 2019富邦甲子盃桌球賽。

今年參賽者有許多父子、師徒、好友等組合，桌球賽事中有數位年逾80歲的長者報名，其中「百歲雙打組」報名踴躍、報名人數達116位，當中更出現兩人合計近150歲的超級搭擋組合。圍棋方面最高齡有90歲，最年輕的僅有8歲，圍棋團隊組合中，最大的年齡差距達73歲，當中則有逾80歲的師公級搭配9歲的徒孫參賽的同門跨世代組合。

台北富邦銀行公益慈善基金會董事長陳聖德表示，去年台北富邦銀行基金會於台北車站大廳創新舉辦「富邦甲子盃」活動，鼓勵60歲以上長者健康運動、世代間共融，吸引近250位參賽，反應熱烈。甲子是60年歲，人生第一個甲子，長者為社會付出，下一個黃金甲子，更應該為自己創造精彩的歲月，因此，今年「富邦甲子盃」擴大規模舉辦，納入靜態的圍棋項目，讓更多的長者能夠一起參與，鼓勵長者透過身動與腦動維持健康，促進人際間的交流互動預防老化。

▲ 台北富邦銀行總經理程耀輝。

台北富邦銀行總經理程耀輝於今日出席活動致詞時表示，「2019富邦甲子盃」結合公益，台北富邦銀行基金會除將本次收取之報名費全數捐出外，更加碼認捐至新台幣30萬元，捐贈予天主教失智老人基金會，參與推廣「科學研究告訴你：這樣動不失智」公益贈書活動，預計贈送共計1600本書至失智服務據點、全國社區關懷據點等處，將預防失智觀念及方法推廣至更多地方。

陳聖德指出，富邦金控續推動「富邦金控永續經營(ESG)願景工程」，並以品牌精神「正向的力量」為核心，聚焦於領航投資、驅動創新、在地實踐、當責授信及正向關懷五大策略，「富邦甲子盃」即為致力落實正向關懷策略。