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蘋果申請豁免Mac Pro零件關稅　川普拒絕還補刀「在美國製造就沒事！」

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▲▼Mac Pro。（圖／記者邱倢芯攝）

▲ Mac Pro。（圖／記者邱倢芯攝）

記者李瑞瑾／綜合報導

新款Mac Pro即將於秋季上市，但關稅問題卻也讓蘋果頭大，蘋果公司向政府提出了Mac Pro零件的關稅豁免申請，但川普卻在周五（26）發布的一條推文中表示，不會給予蘋果在中國製造的Mac Pro零件上任何寬慰，且說道「在美國製造，沒有關稅！」

綜合外媒報導，蘋果對於Mac Pro的關稅提出了豁免申請。蘋果表示，希望免除其用於新款Mac Pro的部分零件的關稅，包括電源裝置、不銹鋼外殼、滑鼠和觸控板以及電路板等。蘋果在一份文件中說：「蘋果設計的這款專有組件沒有其他資源」。

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然而，川普在昨（26）日發布的一條推文中強調，不會給予蘋果在中國大陸製造的Mac Pro零件豁免權。川普推文表示，「對於蘋果在中國大陸生產的Mac Pro零件，不會給予關稅豁免或放寬。在美國製造，沒有關稅！

蘋果公司在6月份表示，對於蘋果產品加徵關稅將減少其對美國經濟的貢獻。蘋果公司美國貿易代表Robert Lighthizer在一封信中表示，由於大陸企業與蘋果公司的產品競爭，關稅將「對蘋果的全球競爭力造成壓力」。

川普與蘋果執行長庫克（Tim Cook）也曾於6月份會面討論貿易問題，經濟顧問Larry Kudlow向白宮新聞團表示，川普已經鼓勵庫克將業務遷出中國大陸，但這取決於庫克，如果蘋果將其部​​分大陸業務轉移到美國，那將是一件好事。

蘋果於6月份的Apple年度開發者大會上發表了新款Mac Pro，據悉這款電腦會在德克薩斯州製造，並將於今年秋季上市銷售。

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關鍵字：Apple,Mac Pro,關稅豁免,川普,庫克,蘋果,中美貿易戰

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