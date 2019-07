蘋果申請豁免Mac Pro零件關稅　川普拒絕還補刀「在美國製造就沒事！」

▲ Mac Pro。(圖/記者邱倢芯攝)

記者李瑞瑾/綜合報導

新款Mac Pro即將於秋季上市,但關稅問題卻也讓蘋果頭大,蘋果公司向政府提出了Mac Pro零件的關稅豁免申請,但川普卻在周五(26)發布的一條推文中表示,不會給予蘋果在中國製造的Mac Pro零件上任何寬慰,且說道「在美國製造,沒有關稅!」

綜合外媒報導,蘋果對於Mac Pro的關稅提出了豁免申請。蘋果表示,希望免除其用於新款Mac Pro的部分零件的關稅,包括電源裝置、不銹鋼外殼、滑鼠和觸控板以及電路板等。蘋果在一份文件中說:「蘋果設計的這款專有組件沒有其他資源」。

然而,川普在昨(26)日發布的一條推文中強調,不會給予蘋果在中國大陸製造的Mac Pro零件豁免權。川普推文表示,「對於蘋果在中國大陸生產的Mac Pro零件,不會給予關稅豁免或放寬。在美國製造,沒有關稅!」

蘋果公司在6月份表示,對於蘋果產品加徵關稅將減少其對美國經濟的貢獻。蘋果公司美國貿易代表Robert Lighthizer在一封信中表示,由於大陸企業與蘋果公司的產品競爭,關稅將「對蘋果的全球競爭力造成壓力」。

川普與蘋果執行長庫克(Tim Cook)也曾於6月份會面討論貿易問題,經濟顧問Larry Kudlow向白宮新聞團表示,川普已經鼓勵庫克將業務遷出中國大陸,但這取決於庫克,如果蘋果將其部​​分大陸業務轉移到美國,那將是一件好事。

蘋果於6月份的Apple年度開發者大會上發表了新款Mac Pro,據悉這款電腦會在德克薩斯州製造,並將於今年秋季上市銷售。

Apple will not be given Tariff waiver, or relief, for Mac Pro parts that are made in China. Make them in the USA, no Tariffs!