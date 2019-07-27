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高雄市民人均負債8.8萬全台最高　台北市的2.6倍、桃園市的5.2倍

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▲▼85大樓。（圖／記者陳韋帆攝）

▲高雄市街景。（圖／記者陳韋帆攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部公布《縣市政府財政狀況分析》報告，根據報告顯示，按各縣市人口折算成平均每人負擔債務，依最新108年5月底資料顯示，以高雄市每人負擔8.8萬元全台最高，甚至是台北市的2.6倍、桃園市的5.2倍。

財政部公布的報告中顯示各縣市去（107）年的債務情況以及從100年到107年，7年之間的債務變化。根據資料顯示，包含107年底包含特別預算舉借在內，高雄1年以上的非自償性債務餘額達為2,447億元最多；非直轄市以苗栗縣的221億元最高；其他嘉義市、金門縣等則無債務餘額。

請繼續往下閱讀...

這7年來的變化來看，新北市債務增加最多，增加了591億元、台中市則增加了572億元、高雄市也增加了505億元，都是因為推動了各項重大的建設。

下降金額最多者則是台北市，減少金額224億元，減少幅度11%，財政部分析主要原因在於，主因近年稅課收入、事業收入等超過預算，歲出執行也有節餘，並移作償還債務；就減幅最大者來看，是嘉義市，從100年的25億元降至無債務餘額，減幅達到了100％，主因在於財政收支連續賸餘，逐漸清償債務。

▲▼財政部,各縣市,負債。（圖／財政部提供）

▲各縣市7年來1年期以上非自償債務變化。（圖／財政部提供）

六都之中 桃園市人均負擔負債最低

進一步來看，各縣市1年非自償性餘額及短期未償餘額的實際數合計，按各縣市的人口折算平均的每人負擔債務，發現到今年5月底止，平均每人負擔債務高雄雄市高達8.8萬元，全台最高，其次是苗栗縣，平均每人負債6.9萬元，宜蘭縣每人負債4.6萬元，也居第三高。

平均每人負擔債務在3到4萬元之間共有6個縣市，包含直轄市的台中市3.8萬元、新北市3.6萬元、台北市3.4萬元、台南市3.2萬元以及其他縣市嘉義縣與雲林縣。新竹縣、花蓮縣、新竹市、台東縣、南投縣、屏東縣、基隆縣、彰化縣、桃園市及澎湖縣的每人平均負債都不到3萬元，而桃園市市六都之中，人均負擔負債最低的。

▲▼財政部,各縣市,負債。（圖／財政部提供）

高雄人均負債　今年以來增加1,000多元

高雄市是全國人均負債最高的城市，近年來是否改善？就高雄市公布的資料來看，高雄105年1月的人均負債高達9.4萬元、到了105年底人均負債剩下9萬元、106年底改善到8.97萬元，到去年底則是到了8.76萬元，顯見近年來確實有改善。但是今年來看，高雄的人均負債一度破了9萬元，到了5月降到8.8萬元，但是到了6月底又增加到了近8.9萬元，今年上半年高雄每位市民較去年底多負擔了1,162元。

依107年決算數，六都政府1年以上非自償債務比率皆未超過規定債限， 其中高雄市占前3年GDP平均數比重1.43%為最高， 台北市1.05%次之，桃園 市0.14%最小，舉借空間最小為台中市，距離債限0.87%僅差0.27個百分點

▼六都債務與債限的比率。（圖／財政部提供）

▲▼財政部,各縣市,負債。（圖／財政部提供）

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關鍵字：高雄,負債,六都,22縣市,背債,每人平均負擔債務,地方政府,財政部

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