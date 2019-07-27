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模擬憲兵辦案宛如化身柯南　清秀三姐妹鐵衛營凝聚情感

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王怡恩三姐妹鐵衛營體驗　凝聚情感支持國防

軍聞社／記者李忠軒報導

憲兵訓練中心舉辦的「鐵衛戰鬥營」活動26日圓滿畫下句點，在來自全國各地的青年學子裡，有三張臉孔特別相似，她們就是遠從南投前來參加的王怡恩，和兩個雙胞胎妹妹王翊蓁、王翊璇三姐妹。

王怡恩說，此次會參加國防部舉辦的暑期戰鬥營活動，主要是受到家中軍人長輩的鼓勵與支持，便決定一起利用暑假體驗國防事務，並且讓小妹王翊璇決定參加哪個營隊，王翊璇瀏覽各營隊的活動內容後，對鐵衛營的刑事鑑定課程深感興趣，便促成了姐妹三人今年夏天的鐵衛營挑戰。

談到5天的活動內容，二姐王翊蓁說，她最難忘的就是攀岩和繩索垂降體驗，當她在一旁看著其他學員進行挑戰時，心中感到十分緊張，等到自己上場，在教官和隊輔的鼓勵下，終能克服心中對高度的恐懼，成功完成垂降、單索突擊吊橋和攀岩，內心充滿喜悅和成就感。

小妹王翊璇說，她從報到前就很期待鐵衛營專屬的「刑事鑑定課程」，終於在活動最後一天能實際操作，在憲訓中心專業的教官們指導下，學習用油墨拓印自己的掌紋和指紋，也透過儀器觀察真鈔與偽鈔的差異。最特別的是，在刑事處理現場，化身偵探柯南，跟學員們聯手找出可疑的線索，模擬憲兵辦案的過程，令她大開眼界。

王怡恩表示，姐妹三人平常感情就很好，這次參加鐵衛營，讓三個人的心靠得更緊，不僅認識了許多朋友，也透過部隊規律的生活作息，調整自己的生活習慣，更重要的是，從團輔員的身上感受來自國軍的熱情與活力，讓她對國軍的印象大大加分，以後一定會持續支持國軍，支持國防。

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