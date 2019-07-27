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快速顯影血管「一針見血」　工研院首次展示「皮下靜脈顯像裝置」

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▲快速顯影血管「一針見血」　工研院首次展示「皮下靜脈顯像裝置」。（圖／記者姚惠茹攝）

▲工研院生醫所所長林啟萬示範「皮下靜脈顯像裝置」快速找到血管位置。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導
 
工研院今年在2019亞洲生技大展，秀出實用系列的精準醫療器材，包括「皮下靜脈顯像用眼鏡裝置」，可以清楚照出血管顯影，達到一針就見血的效果，還有僅400g的「智能化手持超音波影像系統」、隨時量測心律的「貼片式超音波心輸出計」、促進血液循環「非侵入可撓式光療貼片」。

2019亞洲生技大展（BIO Asia-Taiwan Exhibition）在南港展覽館盛大登場，工研院推出「個人化精準醫療模式」、「居家醫療解決方案」與「保健生技」三大領域，展出16項創新科技，秀出精準醫療落地化成果，為居家照護與定點檢測服務加值。

▲快速顯影血管「一針見血」　工研院首次展示「皮下靜脈顯像裝置」。（圖／記者姚惠茹攝）

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▲「皮下靜脈顯像裝置」可以快速找到血管位置。（圖／記者姚惠茹攝）
 
工研院生醫所所長林啟萬表示，在政府積極推動「生醫產業創新推動方案」下，工研院攜手產官學醫與ICT產業優勢，從基因體學、診斷醫療到復健照護等技術發展，著手精準醫療、智慧醫材、人才培育、國際合作與法規制度五大面向，聚焦市場需求，逐步將精準醫療與照護「落地化」。

▲快速顯影血管「一針見血」　工研院首次展示「皮下靜脈顯像裝置」。（圖／記者姚惠茹攝）

▲「皮下靜脈顯像裝置」可以快速找到血管位置，還會有綠點提示注射點。（圖／記者姚惠茹攝）

其中「皮下靜脈顯像用裝置」，林啟萬表示，針對不同醫療情況有「眼鏡型裝置」、「器材型裝置」，可以達到清楚顯影血管，主要是針對以往老人、小孩，或是膚色較深、肥胖者在打針或抽血時，護理師或醫檢師找血管常要花很多時間，常常因為扎錯針讓病患受皮肉痛。

▲快速顯影血管「一針見血」　工研院首次展示「皮下靜脈顯像裝置」。（圖／記者姚惠茹攝）

▲工研院展示「皮下靜脈顯像用眼鏡裝置」。（圖／記者姚惠茹攝）

林啟萬說明，「皮下靜脈顯像用眼鏡裝置」主要是利用近紅外的光源與感測技術，應用在皮下靜脈注射、皮下內出血治療，一照全身靜脈都可立即顯影達到「一針就見血」，可望做為整合國內光學元件廠、微型面板廠、IC晶片、系統整合廠，使ICT產業轉型至醫療影像市場，創造藍海商機。

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▲工研院展示「智能化手持超音波影像系統」。（圖／記者姚惠茹攝）

「智能化手持超音波影像系統」僅400g，輕量可攜，具64通道且可更換不同頻率的探頭，與智慧手機連線後即可進行模式成像，讓醫護人員可隨時隨地進行檢查，可以廣泛應用在內科、婦產科、復健科，尤其是偏鄉與重症醫護室，未來可望整合深度學習技術，進行肝臟疾病的定量分析。

▲快速顯影血管「一針見血」　工研院首次展示「皮下靜脈顯像裝置」。（圖／記者姚惠茹攝）

▲工研院展示「貼片式超音波心輸出計」。（圖／記者姚惠茹攝）

工研院研發的「貼片式超音波心輸出計」，主要是一種專用、非侵入性的心血管功能參數量測設備，可用於評估人體血循環與心血管狀況，量測血流速度、心博輸出量、每分心輸出量、心跳。微小化、高感度、低功耗探頭，長時間監測收集心血管資料，有利居家照護、遠距即時監測。

▲快速顯影血管「一針見血」　工研院首次展示「皮下靜脈顯像裝置」。（圖／記者姚惠茹攝）

▲工研院展示「非侵入可撓式光療貼片」。（圖／記者姚惠茹攝）

工研院全新開發國內首創穿戴型「非侵入可撓式光療貼片」，主要是現代人血液循環不良，甚至是疾病、老化與運動傷害等，都會造成不同程度的血循不良，但是「可撓式光療貼片」以可見光光細胞反應，促進細胞代謝、強化組織癒合能力，初步臨床僅需10分鐘，就可以加速動靜脈血液循環。

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關鍵字：工研院,亞洲生技大展,皮下靜脈顯像裝置

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