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杏輝秀天然植提研發成果　旗下杏國胰臟癌新藥三期臨床收案順利

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▲左起為杏國新藥總經理蘇慕寰、杏輝藥品總經理白友烺、集團副董李易達、集團董事長李志文、杏輝天力總經理游能盈。（圖／記者姚惠茹攝）

▲左起為杏國新藥總經理蘇慕寰、杏輝藥品總經理白友烺、集團副董李易達、集團董事長李志文、杏輝天力總經理游能盈。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

杏輝醫藥集團率旗下子公司杏國新藥（4192）與大陸子公司杏輝天力參與2019亞洲生技大展，展示研發具體成果，包括杏國新藥SB05PC「帶正電紫杉醇微脂體」用於治療胰臟癌的二線用藥，全球三期臨床試驗順利執行中，今年6月再獲准於中國大陸執行胰臟癌一線用藥的人體三期臨床試驗；杏輝天力繼抗老化管花肉蓯蓉提取物開發後，全新開發的杏補宜核桃肽粉(Protygold)，擁有專利提取製程的專利醒腦因子，能提高腦部保健產品效能及價值，展現其於天然植物提取原料研發實力。

杏國的SB05PC在不同國家採取不同策略，全球市場布局美、歐、亞主要使用FOLFIRINOX治療胰臟癌的國家，並在美國、台灣、法國、匈牙利、南韓、俄羅斯、以色列等七國執行胰臟癌二線用藥的三期臨床試驗，是針對胰臟癌患者使用FOLFIRINOX化療組套治療失敗後的主要二線用藥。

請繼續往下閱讀...

杏輝董事長李志文表示，SB05PC在胰臟癌病患人數最多的中國大陸市場，則是申請胰臟癌一線用藥，並已通過中國國家藥品監督管理局(NMPA)許可，執行三期人體臨床試驗，目前正在病患較多的重點城市開設臨床試驗中心，期加快臨床收案進度。

杏國新藥總經理蘇慕寰說明，近年多項臨床試驗數據發表，FOLFIRINOX是目前治療胰臟癌方案中存活期最長的療法，已躍為全球胰臟癌主流用藥。SB05PC布局主要使用FOLFIRINOX國家，提供病患更好的治療選擇，有利於未來上市推廣，並創造最大市場價值。

此外，今年亞洲生技大會主題論壇的國際胰臟癌論壇，即邀請國內外腫瘤科臨床醫師，分享在治療胰臟癌時，使用FOLFIRINOX化療套組之相關經驗與個案分析，希望能帶給與會醫師與專業人士不同角度的解說以及重要的臨床指引，造福更多胰臟癌患者與家屬。

▲左起為杏國新藥總經理蘇慕寰、杏輝藥品總經理白友烺、集團副董李易達、集團董事長李志文、杏輝天力總經理游能盈。（圖／記者姚惠茹攝）

▲杏輝集團董事長李志文。（圖／記者姚惠茹攝）

杏輝天力多年來專注於天然植物提取原料的創新科研，開發多項的腦健康及肌肉能量植物營養素，其中包括專利原料管花肉蓯蓉提取物Memoregain TLCT-Plus在中國大陸做過3,000個臨床試驗實例，證實對於提升記憶力及認知能力，並有效預防痴呆症有其功效。

杏輝天力總經理游能盈表示，全新開發的杏補宜核桃肽粉(Protygold)首創專利醒腦因子，專利製程取得生物活性佳、小分子活性肽，質量穩定，容易吸收，主要針對記憶、神經生長、腦內自由基、大腦排毒，並在今年4月榮獲2019年世界製藥原料中國展(CPHI)植物提取物產品創新獎。

此外，杏輝天力擁有多國專利茯苓三萜提取物Poria cocos triterpenoid extract Lipucan為全球首創功效植物營養素，用於增強BCAA(Branched-Chain Amino Acid，支鏈胺基酸)、Argine(精氨酸)、Folate(葉酸)的吸收及肌肉力的增強。

杏輝醫藥集團近年朝全球化發展，母公司杏輝在台灣藥食市場基礎穩固外；杏輝天力的天然植提產業也推向了全球；而杏國的胰臟癌研發中新藥全球七國執行二線用藥三期臨床試驗順利收案外，更獲得中國大陸核准執行一線用藥執行三期臨床試驗，期望很快能開花結果。

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關鍵字：杏輝,杏輝天力,杏國,胰臟癌新藥,李志文

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