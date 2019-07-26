只有3天！地表最強外幣數位帳戶　兆豐銀美元定存利率飆7%

▲兆豐銀吸引年輕人、小資族，外幣數位帳戶推出美元定存7%的利率吸睛。（圖／翻攝兆豐銀官網）

記者吳靜君／台北報導

近期匯豐推出美元年息最高年息6.66%，掀起市場上話題，但是兆豐銀更猛，預計在8月5日到8月7日，推出「七夕7%真給利」3天快閃專案，總額1000萬美元年利率最高7%超優惠美元優惠定存，預計將受小資族、年輕人的青睞。

隨著預期美國將要降息，各銀行的美元優利定存已經逐漸「失利」，最高利率大約都落在3%以下，但是也有不少銀行逆勢操作，吸引理財一族的目光，匯豐銀近日推7天期美元定存，利率6.66％，掀起市場話題。渣打銀在9月底前完成登錄，美金活存新增資金可享3個月高利加碼最高2.8%，符合線上換匯滿額條件者再享額外加碼0.2%，專案加碼合計最高達3%，搭配美利超值活存帳戶，年利率最高可達3.45%，也都極具吸引力。

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本國銀不甘落後，外匯銀行龍頭兆豐銀更是為了要吸引小資族、年輕族群更推出「七夕7%真給利」美元優惠利率市場最高利7%。兆豐銀的規劃，自8月5日到8月7日在兆豐已經開立MegaLite台幣、外幣數位存款帳戶和金錢信託投資國內外有價證券帳戶(基金信託帳戶)的自然人客戶，就可以享受2個月美元定存年利率最高7%。

此外，每筆定存最低是1,000美元，每一個客戶最高則是3,000美元，主要目的就是讓小資族群、年輕人也有享受美元高利的機會，兆豐銀表示，這次美元高利定存7%的活動總限額量為1,000萬美元，假使活動期間已經達到總額量的限定，就會提前終止，兆豐銀也會在官網上公告。