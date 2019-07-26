因華生技罕病用藥原料出貨　多項新藥研發步入收成期

▲因華生技總經理郝為華。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

健喬旗下因華生技（4172）今年由新任總經理郝為華領軍參展2019生技大展，今（26）日接受訪問表示，因華目前三項主要開發中的新藥，已經成功授權2項，去年授權的罕病新藥，本月出貨拿到第一筆原料費用，並將投入口服藥物新藥開發，逐步實踐技術平台開發的營運策略。

郝為華表示，治療苯酮尿病的罕病用藥「因飛諾」，去年授權山東新時代藥業在大陸和西班牙市場後，該原料藥於今年2月登錄美國原料藥主檔案(Drug Master File;DMF)，並在今年7月完成原料藥量產出貨，預計透過山東新時代藥業在大陸申請藥證，最快明年就可申請拿到藥證。

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郝為華指出，「因飛諾」去年授權金就拿到300萬人民幣，除了原料供貨之外，接下來在取得藥證後，將依據合約及對方訂單進行供貨，產品還可以另外分潤，為因華生技營運挹注穩定動能，且該原料藥主要由策略投資藥廠負責生產，顯見因華聯手健喬整合上游廠商的投資，逐步展現綜效。

因華生技去年授權給中國大陸合作夥伴的口服胰島素新藥「N11005」，郝為華指出，目前已提供臨床試驗用藥，供給大陸進行長期毒理性的動物試驗，預計今年底完成該動物試驗後，取得第一筆里程碑金，並在完成新劑型新藥研究申請（IND）後將正式進入人體臨床試驗。

同時，郝為華指出，因華三項主要開發中的新藥，今年再將高血壓新藥「C08001」的全球市場，授權給山東新時代藥業，除收取簽約金外，將由山東新時代藥業持續投入生體相等性試驗（BE），預計完成相關人體試驗後，陸續申請各國藥證。

郝為華表示，目前由因華持續進行人體臨床試驗的口服抗癌新藥「D07001」，已完成4個劑量組的病人收案，將在今年完成最後一個劑量組的病人收案後，正式進行下一階段的臨床試驗，並積極與有意願的合作夥伴進行授權洽談，並預計持續投入口服藥物新藥的開發，延續成長動能。